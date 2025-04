Una firma dopo l’altra: 80 milioni e addio Juventus

Calciomercato Juventus, addio immediato e nuova firma già segnata: offerta irrinunciabile da 80 milioni.

La Juventus sta vivendo un momento di svolta nella stagione. Dopo l’esonero di Thiago Motta a marzo, a seguito di una serie di risultati negativi, la dirigenza ha affidato la guida tecnica a Igor Tudor. L’ex difensore bianconero ha subito impresso un cambio di rotta, ottenendo una vittoria contro il Genoa e un pareggio con la Roma nelle sue prime due partite.

Tudor ha adottato un modulo 3-4-2-1, puntando su pressing aggressivo e verticalità. Ha inoltre nominato Manuel Locatelli capitano, sottolineando l’importanza di concentrazione e determinazione in ogni partita. Attualmente, la Juventus è al quarto posto in Serie A, con due punti in più rispetto al Bologna. L’attenzione, per ora, resta, dunque, giustamente orientata su questo rush finale di stagione che grande impatto e importanza potrebb

Per quanto riguarda il futuro della panchina, la dirigenza juventina non ha ancora preso una decisione definitiva. La scelta dell’allenatore per la prossima stagione sarà valutata al termine del campionato. Tra i nomi accostati alla Juventus figurano Erik ten Hag, Roberto Mancini e Gian Piero Gasperini, con l’olandese apparso all’Olimpico proprio per la sfida con la Roma di domenica scorsa.

80 milioni e addio Juventus: le ultime su Araujo

Nel frattempo, la Juventus monitora attentamente il mercato per rinforzare la difesa. Ronald Araújo, difensore centrale del Barcellona, era stato accostato ai bianconeri nei mesi scorsi. Tuttavia, il giocatore uruguaiano ha recentemente rinnovato il suo contratto con il club catalano fino al 2031, senza che ciò mettesse, però, a tacere definitivamente le voci su un possibile addio. Nello specifico, sono le penne di Fichajes.net a parlare della sua situazione.

Nello specifico, il difensore uruguaiano del Barcellona, nonostante il recente rinnovo di contratto fino al 2031, il futuro del centrale rimane incerto, condizionato da vari fattori. Sebbene abbia prolungato il suo accordo con il Barça, il ruolo di Araujo in squadra si è ridimensionato a causa di alcuni infortuni e della crescita di profili emergenti come Pau Cubarsí, oltre alla presenza di Iñigo Martínez.

Il possibile arrivo di Jonathan Tah, inoltre, potrebbe ridurre ulteriormente lo spazio a disposizione dell’uruguaiano. Nel frattempo, diversi top club europei seguono con attenzione la situazione: tra questi, Juventus, Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco. In particolare, lo United sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta vicina agli 80 milioni di euro pur di rafforzare la propria retroguardia.