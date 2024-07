Doppietta rossonera Ghisolfi, ha già detto sì alla Roma

Calciomercato Roma, doppietta Ghisolfi e firma rossonera da 12 milioni di euro. Ha già detto sì.

Ancora numerose le questioni con le quali Ghisolfi e colleghi dovranno interfacciarsi nel corso della corrente campagna di calciomercato, contraddistinta fino a questo momento da una parentesi di grandi e attente valutazioni da parte degli addetti ai lavori, in grado di fornire a De Rossi il primo colpo milionario, Enzo Le Fée. Il versamento di circa 20 milioni di euro nelle casse del Rennes parrebbe testimoniare la grandezza e l’importanza qualitativa del giocatore, messosi in mostra in Ligue 1 e fortemente voluto dal direttore sportivo, con chiaro avallo del tecnico romano e romanista.

I margini di intervento restano, però, ancora più che numerosi, con diversi reparti prossimi ad andare incontro a grandi cambiamenti e novità per vedere migliorata una rosa che, pur vantando una felice ossatura, si è dimostrata non poco passibile di modifiche e miglioramenti, al fine di ridurre un gap con le primissime posizioni che, neanche la passata stagione, ha permesso a Pellegrini e colleghi di approdare in Champions League. Servirà pazienza e continuità, con una serie di operazioni che potrebbero prossimamente riguardare anche il reparto arretrato.

Calciomercato Roma, 12 milioni e nuovo nome in casa Rennes: c’è Assignon

Qui, come da tempo chiaro e ben noto, la Roma ricerca giocatori sia per rimpiazzare il non riscattato Llorente, che per ovviare ai grandi limiti emersi sulle fasce. L’uscita a zero di Spinazzola, da qualche ora giocatore ufficialmente del Napoli, unitamente al logorato rapporto con Karsdorp e alla non sempre felice continuità di Celik sono alcuni dei parametri che stanno spingendo Ghisolfi a valutare nomi per ambedue le corsie laterali arretrate.

Da questo punto di vista, gli ultimi aggiornamenti di Gianluca Di Marzio sono non poco indicativi. Il giornalista di Sky Sport, infatti, ha riferito della presenza di Lorenz Assignon per la fascia destra. Il classe 2000 è valutato 12 milioni di euro e potrebbe essere oggetto di una prima offerta da parte della Roma a stretto giro. Reduce dalla stagione in prestito al Burnley, Assignon è fortemente voluto anche dal club inglese, rispetto al quale avrebbe, però, anteposto la possibilità di approdare in giallorosso. Seguiranno aggiornamenti.