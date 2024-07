La Roma arriva prima: addio PSG, sorpasso UFFICIALE

La Roma arriva prima: addio al Psg e quinta squadra in Europa. Ecco quello che dicono i numeri UFFICIALI della Uefa.

La prima squadra italiana in Europa. La meglio classificata del nostro campionato. Quinta in generale in una classifica con delle formazioni paurose, che in alcune situazioni fanno davvero un altro sport. Ecco, la Uefa ha pubblicato il Ranking con il quale partirà la prossima stagione, e quello che i giallorossi hanno fatto negli scorsi anni in Europa si vede, eccome.

Le prima quattro squadre in questa speciale classifica sono incredibili: non solo per quello che hanno vinto ma, soprattutto, per quelle che sono le possibilità di investimento che ogni anno possono fare. Davanti a tutti c’è il Manchester City, a seguire il Real Madrid, poi il Bayern Monaco e prima della Roma, quinta in classifica, il Liverpool un gradino sotto il podio. I giallorossi hanno in totale 95mila punti di coefficiente. Davanti a Psg, Villarreal, Borussia Dortmund e Chelsea.

Ranking Uefa, la Roma è quinta

E la seconda delle italiane? C’è l’Inter, al decimo posto, che chiude quindi la top-ten, con un punteggio che si assesta a quota 76mila punti. Bisogna scorrere e anche di molto per trovare le altre italiane, e precisamente si deve arrivare alla posizione numero 20. Un filotto di club della Serie A.

L’Atalanta è al ventesimo posto, con 61mila punti, gli stessi del Napoli che è alle spalle. Poi c’è il Milan, che di punti ne ha totalizzati 59mila. E a seguire la Juventus, con 58mila punti. Il conteggio è relativo dalla stagione 2020-2021 fino a quella dello scorso anno. E la Roma, è evidente, è quella che ha fatto meglio in Europa di tutte le altre. Una vittoria, la Conference, una finale di Europa League e altre due semifinali della stessa competizione europea.