La Roma non si ferma più: accordo e firma fino al 2029

Il calciomercato estivo della Roma continua a muoversi dopo l’arrivo di Enzo Le Fée a centrocampo. In attesa di nuove entrate ed uscite c’è un altro accordo trovato a Trigoria: arriva la firma fino al 2029.

La Roma sta gettando le basi della nuova stagione, mentre i giallorossi sono a lavoro a Trigoria agli ordini di Daniele De Rossi. Il primo volto nuovo, dopo l’arrivo del giovane Sangaré, è il centrocampista francese Le Fée, accolto a Fiumicino da Florent Ghisolfi e ufficializzato due giorni fa dalla squadra giallorossa. Ora le attenzioni della dirigenza romanista si concentrano sulle entrate per quanto riguarda l’attacco e le corsie esterne, senza dimenticare il fronte delle cessioni, con il nome più caldo in uscita di Houssem Aouar.

Tra entrate e cessioni la Roma si muove anche sul fronte dei rinnovi contrattuali. Negli ultimi giorni si sono rincorse le voci intorno al prolungamento di contratto di Paulo Dybala, ma l’attaccante argentino non è l’unico protagonista giallorosso in odore di rinnovo. Se due settimane fa ha salutato a parametro zero Rui Patricio in porta, con la caccia al secondo estremo difensore ancora aperta per Ghisolfi, il punto fermo tra i pali giallorossi è Mile Svilar. Il portiere ex Benfica è stato uno dei grandi protagonisti nella seconda metà di stagione in casa Roma.

Calciomercato Roma, ai dettagli il rinnovo di Svilar: firma fino al 2029

Il classe ’99, nato in Belgio ma naturalizzato serbo, è la certezza tra i pali della Roma in vista della prossima stagione. E le sue prestazioni nella seconda metà di stagione hanno aperto le porte al rinnovo contrattuale con la squadra giallorossa, che ha già trovato l’accordo totale con l’agente dell’estremo difensore.

Secondo quanto scrive il ‘Corriere dello Sport’, è praticamente fatta per il rinnovo contrattuale del portiere giallorosso. Il suo ingaggio salirà dagli attuali 900 mila euro percepiti, raggiungendo i parametri dei titolari in casa Roma. La firma potrebbe portare l’accordo tra il portiere e la società giallorossa avanti insieme fino alla stagione 2029.