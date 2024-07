Milan-Roma si infiamma di nuovo: un finalista ‘in clausola’

Calciomercato Roma, gli occhi dei giallorossi su un centrocampista colombiano che gioca in Brasile. Affare da 30 milioni di euro

Tre squadre in Serie A ci hanno messo gli occhi addosso, aiutate anche da quello che il giocatore ha fatto durante la Coppa America. Cinque presenze e un gol nella manifestazione, ma soprattutto delle prestazioni importanti contro squadre sicuramente più blasonate di quelle colombiane. Insomma, potrebbe essere un grande innesto.

Su di lui, secondo quanto riportato dal portale colombiano Antena 2, si sarebbe acceso l’interesse della Roma, ma non solo. In Italia ci stanno pensando, o ci starebbero pensando, anche Milan e Fiorentina. Trattativa semplice? Beh, potrebbe essere proprio così visto che Richard Rios ha una clausola rescissoria. Però è abbastanza alta.

Calciomercato Roma, occhi su Rios

Il giocatore è di proprietà del Palmeiras, in Brasile, e ha come detto sul contratto la via d’uscita che è di 30 milioni di euro. Una somma importante, anche se parliamo di un classe 2000 che ha davvero fatto bene l’anno scorso e che ha dimostrato di avere delle caratteristiche anche abbastanza interessanti durante la Coppa America. Poi è un profilo giovane, e i Friedkin ormai hanno fatto capire di voler investire su gente del genere che, in futuro, potrebbe anche portare un ritorno economico nelle casse societarie.

Magari con i soldi che possono arrivare da Aouar, che più passa il tempo e più sembra vicino all’Arabia Saudita, si potrebbe pensare a questo colpo importante per il centrocampo della Roma. Ma occhio alla concorrenza non solo italiana che, onestamente, si potrebbe anche allargare nei prossimi giorni. Vedremo.