Abraham al Milan: scambio con la Roma e soldi dall’Arabia

Abraham al Milan. Il mercato inizia a fare sul serio. Ed in un mercato come quello italiano dove mancano denari sonanti occorre lavorare di fantasia.

Alla metà di luglio il mercato sta entrando nel vivo. Il 17 agosto, data di inizio del campionato di Serie A, stagione 2024-2025, è molto meno distante di quanto si possa immaginare. Le trattative di mercato, poi, hanno spesso tempo biblici fra proposte, controproposte, pause di riflessione e decisioni finali.

I giorni e le settimane passano velocemente.la preparazione delle squadre procede spedita nei diversi ritiri e spetta ai direttori sportivi imbastire trattative che portino i risultati sperati. In un mercato come quello italiano dove mancano i denari per importanti investimenti occorre lavorare di fantasia, provando ad intavolare trattative dove formule quali il prestito con diritto/obbligo di riscatto o scambi di giocatori possano ovviare alla cronica mancanza di liquidità. Il mercato dl Milan ancora deve decollare, mentre quello della Roma ha già al suo attivo diverse operazioni. Più in uscita che in entrata. I dirigenti rossoneri e pari grado giallorossi si stanno confrontando provando a trovare soluzioni che possano soddisfare le loro diverse necessità. Ecco quindi che potrebbe concretizzarsi un’ipotesi di scambio.

Abraham al Milan. E chi alla Roma?

In questo periodo, in ciascuna società, sono ben presenti due liste: una per le entrate, un’altra per le uscite. In casa giallorossa, dopo l’addio di Romelu Lukaku potrebbe avvicinarsi l’ora dei saluti anche per Tammy Abraham.

In casa Milan, invece, che non sicuro di restare a Milanello è il 26enne talentuoso centrocampista olandese, Tiijani Reijnders. Due profili di spessore. Il Milan è alla ricerca di un centravanti di qualità. Il vuoto lasciato da Olivier Giroud deve essere riempito al più presto. Non con Joshua Zirkzee, oramai attaccante del Manchester United. E se il nuovo ‘puntero’ rossonero fosse Tammy Abraham? Trattasi di ben più che una semplice suggestione. Se poi si valuta come un profilo quale quello di Tiijani Reijnders sia assai gradito a Daniele De Rossi, rende ancor più concreta l’ipotesi di una doppia operazione. Uno scambio tar Milan e Roma che tapperebbe due grandi falle dei rispettivi organici. Abraham andrebbe a sostituire Giroud, mentre Reijnders potrebbe prendere il posto di Leandro Paredes, nel caso in cui il centrocampista argentino accettasse l’offerta proveniente dall’Arabia Saudita. Tiijani Reijnders è valutato dal Milan 35-40 milioni di euro, mentre la valutazione della Roma per Tammy Abraham è pari a 25-30. Conguaglio a favore del Milan, con i petrodollari arabi, e l’affare va in porto. Sarà davvero così?