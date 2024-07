Calciomercato Roma, colpo di scena Soulé: tifosi scatenati

Giungono nuovi sviluppi in merito all’operazione Soulé, che vede coinvolta la Roma di Ghisolfi e la Juventus di Cristiano Giuntoli

Per i tifosi giallorossi la sessione di mercato in atto sembrerebbe suscitare aspettative ancor più acute rispetto a quanto accaduto nel corso degli ultimi anni. Le motivazioni dell’enfasi riservata alla sessione in corso sono piuttosto intuibili e da una parte risiedono certamente nel livore accumulato dai sostenitori giallorossi in seguito agli opachi risultati collezionati nelle scorse annate e, dall’altra, nell’approdo di Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi ai vertici della Roma, il cui coinvolgimento ha certamente svelato l’intenzione da parte della proprietà statunitense di mettere in atto una vera e propria rivoluzione, sia dal punto di vista dirigenziale, che sul piano squisitamente calcistico.

Non è un caso che il nuovo direttore tecnico giallorosso abbia immediatamente riempito il proprio taccuino con elementi particolarmente compatibili con le esigenze di DDR, il quale ha platealmente manifestato la volontà di volersi distaccare dall’operato di José Mourinho.

La cieca ricerca del risultato a tutti i costi ha dunque lasciato spazio al tentativo di collaudare un sistema di gioco complesso e stratificato, proprio come avvenuto con il passaggio da Max Allegri a Thiago Motta per la Juventus. Parlando proprio della Vecchia Signora, giungono nuovi sviluppi in merito all’affare Soulé-Roma.

Soulé si avvicina alla città eterna: i tifosi invadono i social

Il fuoriclasse ex Frosinone, nonostante caratteristiche particolarmente affini a quanto ricercato da Thiago Motta, è definitivamente stato inserito da Giuntoli nella lista dei sacrificabili, le cui cessioni serviranno ad acuire la potenza di fuoco dei bianconeri sul mercato. Corteggiato da Roma e Leicester, il fantasista argentino sembrerebbe aver manifestato con particolare convinzione la preferenza nei conforti della città eterna, dove, peraltro, milita anche il suo idolo, amico e connazionale Paulo Dybala.

Nel corso della stagione appena conclusasi, Matias Soulé ha letteralmente incantato appassionati e tifosi della massima lega italiani, i quali difficilmente sono rimasti inerti dinanzi alla qualità e la raffinatezza mostrata dal classe 2003 sul rettangolo verde.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AS Roma (@officialasroma)

L’ex diamante di Di Francesco ha dispensato prodezze per l’intero svolgimento della stagione, abbinando la smisurata qualità a dei numeri non trascurabili: ben undici marcature in 36 apparizioni in campo che, per un esterno offensivo propenso a vestire i panni di un vero e proprio regista offensivo, risultano sin troppe.

Non è un caso che, in seguito alle recenti voci che vedrebbero recapitata sulle scrivanie della Continassa un’offerta di 30 milioni di euro da parte di Ghisolfi, i tifosi giallorossi abbiano letteralmente invaso la sezioni commenti dei vari profili ufficiali della Roma. Per rendersene conto basterà accedere ai commenti dell’ultimo post dei giallorossi su Instagram (che ritrae banalmente un innocente Angelino intento a svolgere il proprio allenamento), dove compaiono letteralmente decine di commenti di tifosi eccitati all’idea di vedere in campo con la stessa casacca Paulo Dybala e Matias Soulé (Portateci Soulé!).