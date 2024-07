Calciomercato Roma, nuovo accordo UFFICIALE: c’è il comunicato

Calciomercato Roma, accordo e comunicato UFFICIALE: ecco la nota del club che spiega tutto.

Continuano le manovre e le attenzioni in casa Roma sul fronte di un calciomercato che, dopo Le Fée, dovrà permettere a De Rossi di poter abbracciare almeno un altro paio di nobilissimi profili, ai fini di un miglioramento qualitativo e quantitativo della rosa per una stagione sempre meno lontana. Il percorso con il nuovo tecnico giallorosso è da poco iniziato in modo ufficiale e sarà presto frutto di valutazioni calibrate anche su quanto analizzato e osservato nella seconda parte di campionato dello scorso anno, successiva all’esonero di Mourinho.

Nei sei mesi di ritorno a Trigoria, De Rossi ha certamente avuto modo di cogliere elementi di forza e debolezza della rosa, condividendo idee e pensieri con Ghisolfi e colleghi in questa primissima parentesi estiva, destinata a fornire preziosi cambiamenti da diversi punti di vista. Come ci insegna il recente passato, infatti, il club dei Friedkin ha sovente palesato un’attenzione generalizzata nei confronti del mondo giallorosso tutto, cercando di favorire un percorso di crescita generalizzato e che andasse a toccare una molteplicità di questioni, non unicamente legate alla prima squadra maschile.

Calciomercato Roma, Cecilia Prugna ancora in prestito al Sassuolo

Basti pensare, ad esempio, alla solita attenzione e cura nei confronti della Primavera, nonché della Roma Femminile, distintasi per bei percorsi europei e per nobilissimi traguardi nel corso degli ultimi anni. Proprio da questo punto di vista, parallelamente ad una campagna acquisti ben più altisonante e ora come ora legata a nomi come Abraham, Chiesa o Soulé, il mondo delle ragazze giallorosse ha vissuto quest’oggi una novità ufficiale di non poco conto.

Come annunciato dal Sassuolo sui propri profili, infatti, i neroverdi hanno raggiunto un nuovo accordo con la Roma per il rinnovo del prestito della centrocampista Cecilia Prugna. La classe 1997 si è rivelata a dir poco importante nel progetto del Sassuolo, portando la società a puntare ancora sulla sua presenza. A seguire, il comunicato ufficiale, seguito dal link dove è possibile leggere anche il commento della diretta interessata in seguito a questa evoluzione professionale.

“L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica ufficialmente di aver raggiunto un accordo con l’A.S. Roma per il rinnovo del prestito di Cecilia Prugna. Quella entrante sarà, per la centrocampista toscana classe ’97, la seconda stagione consecutiva in maglia neroverde. Contribuendo sia in fase offensiva che difensiva, Prugna, che nel torneo appena concluso ha collezionato 21 presenze, ha dimostrato di essere un elemento di valore per il centrocampo del Sassuolo“.

IL COMUNICATO INTEGRALE: https://www.sassuolocalcio.it/femminile/femminile-cecilia-prugna-ancora-in-neroverde/