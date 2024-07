Da Torino alla Capitale: chiamata alla Roma dopo lo svincolo | ASRL

Tra semplice voci e trattative reali, il calciomercato della Roma si fa sempre più intenso, sia in entrata che in uscita

Tammy Abraham, Federico Chiesa, Matias Soulé e i vari nomi seguiti per sostituire Romelu Lukaku rappresentano solamente la punta dell’iceberg di un calciomercato che sta entrando veramente nel vivo in casa Roma. Dopo aver raggiunto l’accordo per la cessione di Houssem Aouar in Arabia, Florent Ghisolfi spera di riuscire a piazzare presto anche altri esuberi, a partire da Rick Karsdorp che non ha chiuso le porte ad un trasferimento in Turchia dopo una prima settimana di allenamenti vissuta ai margini della prima squadra.

Tra il riscatto di Angelino e gli arrivi di Buba Sangaré e Enzo Le Fée, il club giallorosso ha speso già quasi 30 milioni, bonus inclusi, anche se pagabili in più annualità, ma non ha intenzione di fermarsi. Daniele De Rossi, infatti, spera di poter abbracciare presto un terzino destro, l’erede di Leonardo Spinazzola (la trattativa per Dahl è veramente alle battute finali), un esterno offensivo e un nuovo attaccante, nella speranza che il mercato possa chiudersi anche con l’arrivo di un altro centrocampista e di un difensore centrale, oltre al vice Svilar.

Calciomercato Roma, proposto un parametro zero

Come in ogni sessione di mercato che si rispetti, anche in questa sulle scrivanie di Trigoria stanno arrivando numerosi dossier di calciatori potenzialmente interessanti per le necessità tecnico-tattiche e i parametri economi del club. Secondo quanto appreso da Asromalive.it, per quanto riguarda il centrocampo, una decina di giorni fa è stato sottoposto all’attenzione di Florent Ghisolfi e del suo staff anche il nome di Dennis Praet. Svincolatosi lo scorso 30 giugno dal Leicester, il 30enne belga ha messo il ritorno in Serie A in cima alla sua lista dei desideri.

Dopo aver vestito le maglie di Sampdoria e Torino, il 30enne di Leuven ha dichiarato in più di un’occasione di voler tornare in Serie A e il suo cartellino è stato proposto anche a Bologna, Fiorentina e granata. Per quanto riguarda la Roma, pur apprezzando la sua duttilità tattica e le sue qualità tecniche, ad oggi il calciatore belga non rappresenta una priorità di mercato.