Accordo a costo zero: la Roma ha chiuso un altro affare

La Roma, dopo l’acquisto di Enzo Le Fée dal Renes, ha chiuso un altro affare in entrata, anche se in questo caso si tratta di un colpo a zero.

La stagione 2024/25 della Roma, di fatto, è ufficialmente iniziata lunedì scorso con i primi allenamenti del gruppo guidato da Daniele De Rossi. Quest’ultimo, inoltre, ha potuto accogliere anche il primo acquisto ufficiale di questa sessione di campagna acquisti estiva, ovvero quello di Enzo Le Fée.

Il centrocampista francese, infatti, è stato preso dal Rennes per 23 milioni di euro più bonus. Tuttavia, proprio in queste ore, sono arrivate delle notizie che riguardano un altro acquisto di Florent Ghisolfi.

Calciomercato Roma, Ghisolfi ha chiuso l’accordo con Mathew Ryan: ecco le ultime

Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Sky Sport Italia’, infatti, la Roma ha trovato l’accordo con Mathew Ryan.

Dopo l’addio di Rui Patricio, quindi, sarà l’australiano a ricoprire il ruolo di secondo portiere dietro a Svilar. Mathew Ryan, dunque, arriverà da parametro zero, visto che nelle scorse settimane non aveva rinnovato il contratto con l’AZ Alkmaar.