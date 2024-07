Addio Abraham: visite mediche superate e via libera Milan

Addio Abraham. Il mercato della Roma vede tra i suoi protagonisti in uscita anche l’attaccante inglese. Quale il suo futuro prossimo?

I componenti dell’attacco della Roma della passata stagione stanno ricoprendo un ruolo da protagonisti in questo primo scorcio di calciomercato. Basti pensare a Romelu Lukaku, ormai fuori dal progetto della Roma 2024-2025, ed oggetto del desiderio ora del Milan, ora del Napoli.

Andrea Belotti ha lasciato la Roma per andare a giocare nell’ambizioso Como, mentre anche Tammy Abraham sembrerebbe sul punto di salutare Trigoria. Anche l’attaccante inglese ha mercato e non soltanto in Premier League. La Serie A non intende perderlo e sulle sue tracce vi sono almeno due grandi club. Non soltanto la Juventus di Thiago Motta o il Napoli di Antonio Conte sono particolarmente attenzionate dalla critica. Anche il nuovo Milan di Paulo Fonseca suscita grande interesse. Dopo cinque anni di Stefano Pioli, caratterizzati da piazzamenti importanti e da uno splendido inatteso scudetto, il club rossonero vuole ritornare a far sentire la propria voce. L’Inter è arrivata prima a fregiarsi della seconda stella, obiettivo che ora passa nelle mani della società di Gerry Cardinale.

Il Milan non lascerà partire i suoi campioni ed accanto a loro ne vuole altri.

Calciomercato Roma, via libera Milan per Fullkrug

Dopo l’addio di Olivier Giroud il Milan ha urgenza di reperire sul mercato un nuovo centravanti. Il club rossonero si era affacciato anche dalle parti di Trigoria per ricevere informazioni riguardo Tammy Abraham.

L’attaccante della Roma sembrava vicino al Milan, ma il mercato offre sempre novità che mutano in un attimo scenari e trattative. Il Borussia Dortmund, finalista nella ultima Champions League, è ad un passo da Serhou Yadaly Guirassy, attaccante francese naturalizzato guineano dello Stoccarda, classe 1996. Trattativa che sembrava in pericolo a causa di problemi insorti durante le visite mediche. Il giornalista Patrizio Berger ci fa sapere che per Guirassy: “non deve essere necessaria alcuna operazione. La lesione può essere trattata in 2-4 settimane con una cura conservativa“. Quindi le ultime visite mediche sono state superate e Serhou Yadaly Guirassy al Borussia Dortmund si farà. Questo permette al club tedesco di lasciar partire il suo attaccante, Niclas Fullkrug, classe 1993. Su Fullkrug vi è il Milan che potrebbe prendere il tedesco con Morata e abbandonare la trattativa con la Roma per Tammy Abraham, naufragata per ora dopo il rifiuto da parte dei giallorossi di inserire dello contropartite tecniche. L’attaccante inglese della Roma resta sul mercato e non sono esclusi nuovi colpi di scena.