Annuncio UFFICIALE Friedkin: ha scelto la Roma

Giunge l’ufficialità in merito ad un avvenimento potenzialmente decisivo per l’economia dell’estate giallorossa

Nonostante il legittimo scetticismo manifestato dalla gran parte della tifoseria giallorossa, la sessione di calciomercato in corso parrebbe avere realmente le potenzialità per mettere in atto quella tanto chiacchierata rivoluzione concepita da Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi.

L’organico precedentemente concepito da Tiago Pinto in relazione alle richieste di José Mourinho si sta sfaldando giorno dopo giorno tra una partenza e l’altra e, di tutta risposta, non mancano le trattative e le voci in merito ai nuovi innesti da inserire nell’organico capitolino.

L’approdo di Enzo Le Fée è stato un segnale forte in termini di approccio del nuovo direttore tecnico d’oltralpe, il quale ha accolto le richieste di DDR in merito all’esigenza di un centrocampista tanto versatile, quanto dotato di considerevoli mezzi tecnici.

Il tanto chiacchierato affare Soulé sembrerebbe confermare tale condotta, vista la smisurata qualità del fantasista ex Frosinone. Con il costante pensiero del calciomercato, DDR è ripartito dal lavoro sul campo e, nelle scorse ore, è emersa una novità di rilievo.

Ufficiale l’amichevole con l’Everton

Attraverso un post sull’account X(Twitter) dell’Everton, è stata annunciata ufficialmente un’amichevole tra Everton e Roma, programmata per il pomeriggio (orario inglese 5pm) del 10 Agosto. Ricordiamo che la famiglia Friedkin, attualmente proprietaria della Roma, è in fase di trattativa proprio per l’acqusizione di una generosa fetta dell’Everton.

Goodison Park will host its last-ever pre-season friendly when we take on Italian giants @OfficialASRoma on Saturday 10 August (5pm BST). 🔵 — Everton (@Everton) July 14, 2024

Il teatro della sfida di precampionato sarà il Goodison Park. Essendo programmata tra poco meno di un mese, è probabile che molti dei nomi attualmente in orbita intorno al pianeta Roma saranno già sbarcati nella città eterna, il che permetterà a DDR di sperimentare i nuovi acquisti poco prima dell’inizio del campionato (18 Agosto), peraltro contro un club della Premier League, dove la preparazione estiva è notoriamente curata con particolare attenzione.