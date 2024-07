Arriva la pec per Soulé: la Juve ha già risposto alla Roma

Il nome di Matias Soulé accende gli scenari di calciomercato sull’asse Roma – Juve. La società bianconera è in attesa della nuova offerta ufficiale, ed ha già risposto alla corte giallorossa.

L’asse di calciomercato tra Roma e Juve si fa rovente in queste prime settimane della sessione estiva. La squadra bianconera, che riparte da Thiago Motta in panchina dopo l’addio con Allegri, ha in Cristiano Giuntoli il suo punto fermo societario. Diametralmente opposta la situazione in casa giallorossa, dove il punto fermo è rappresentato da Daniele De Rossi, confermato con rinnovo triennale in panchina, mentre è la prima sessione di trattative targata Florent Ghisolfi, arrivato nella Capitale dopo le esperienze al Lens ed al Nizza in Ligue 1.

Se il sogno proibito della Roma sembrava portare il nome di Federico Chiesa in casa Juve, nella giornata di ieri si è accesa nuovamente la pista che porta a Matias Soulè. Il profilo dell’esterno italiano non è chiuso in casa giallorossa, ma anche l’esterno argentino stuzzica le fantasie di mister De Rossi, oltre al fattore della presenza di Paulo Dybala e Leo Paredes, connazionali ed amici dell’attaccante. Il classe 2003 però è nel mirino anche del Leicester, e Cristiano Giuntoli ha deciso di lavorare in uscita sull’asse che porta in Premier League.

Calciomercato Roma, nuova offerta del Leicester per Soulè: Juve a senso unico

Come riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, la Juve attende la pec con la nuova offerta ufficiale delle Foxes per l’attaccante argentino. Matias Soulè è reduce da una stagione da protagonista con il Frosinone di Eusebio Di Francesco, certificata da 11 reti e 3 assist in 36 presenze. La richiesta economica della Juventus si attesta sui 40 milioni di euro.

A fare eco alle indiscrezioni riportate dal quotidiano piemontese è l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, che sottolinea come la Roma non abbia intenzione di arrivare alla cifra di 40 mln. La sensazione è che il futuro dell’attaccante argentino si risolverà a stretto giro di posta, quando manca un mese al via della nuova Serie A.