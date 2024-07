Calciomercato Roma, scaricato dall’allenatore: ha scelto la Juventus

Dalla Juve alla Roma e quelle strane occasioni che soltanto il calciomercato è in grado di offrire. La Roma di De Rossi intende coglierle.

Lungo le infinite strade e stradine del calciomercato, piene di vicoli che possono celare tesori nascosti, ci si può imbattere in una carissima bottega così come in un piccolo laboratorio che pullula di occasioni. Nell’odierno calcio europeo le carissime botteghe sono frequentate, per lo più, dai club inglesi, tedeschi, dal PSG e dalle società dell’Arabia Saudita.

I direttori tecnici delle società italiane dinanzi alle botteghe che mettono in vetrina gioielli scintillanti a prezzi esorbitanti possono soltanto guardare, sospirare e tirare dritto. A loro disposizione vi sono le numerose opportunità che possono offrire realtà minori. Profili di calciatori con meno qualità tecnica, decisamente con qualche anno in più, ma costi molto più contenuti. Ed allora è lì che occorre andare a vedere. Il mercato della Roma, così come quello della Juventus, è volto anche alla ricerca delle imperdibili occasioni. Facile poi che, in questa guerra tra poveri, sul medesimo profilo tecnico vadano a cozzare gli interessi di due, o più, società.

Sergi Roberto saluta Barcellona: vuole la Juventus

Tu chiamale se vuoi…occasioni. Il calcio italiano, in larga parte, anche questa estate dovrà fare i conti con i propri conti. Quelli decisamente troppo in rosso. E se la Roma da questo punto di vista è tranquilla, poiché non ha necessità di cedere per acquistare, il discorso esattamente contrario va fatto per la Juventus.

Il direttore tecnico bianconero, Cristiano Giuntoli, sta camminando su un filo sottilissimo, dove un piede in fallo può causare un disastro economico Il mercato deve procedere con il bilancino e più si riesce a vendere più si può pensare di acquistare. I profili, però, non possono essere tutti giovani, forti e costosi. Dalla Spagna, sponda Barcellona, può arrivare un profilo perfetto per la nuova Juventus di Thiago Motta. E’ elnacional.cat ad informarci dell’interessamento dalla Juventus per Sergi Roberto, difensore e centrocampista ormai ex Barcellona, svincolatosi dal club blaugrana lo scorso 30 giugno. Per l’ex tecnico del Barcelona, Xavi, Sergi Roberto ha sempre rappresentato una garanzia. Non è più così con l’arrivo sulla panchina blaugrana di Hans-Dieter Flick. L’interessamento della Juventus per il 32enne spagnolo potrebbe cambiare il destino dell’ex Barca che pareva destinato a concludere la sua carriera negli Stati Uniti. Sergi Roberto, infatti, vedrebbe di buon occhio un trasferimento in Italia, in un campionato comunque prestigioso e con la possibilità di disputare la Champions League. Juventus destinazione preferita e niente Roma, in attesa di eventuali sviluppi.