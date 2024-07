Conte lo manda alla Roma: costa meno della metà

Emergono nuove clamorose indiscrezioni in merito ad uno dei nomi più chiacchierati della massima lega italiana. Parte il triello di mercato

Dopo il frenetico valzer di panchine, la massima lega italiana è pronta a subire un violento terremoto anche in termini di organici. L’egemonia nerazzurra di Simone Inzaghi parrebbe infatti destinata ad una serie di esami particolarmente complessi, visto e considerato il profondo restyling che tutte le principali rivali stanno mettendo in atto nel corso di questa sessione di mercato estiva.

Le dirigenze di Milan, Napoli, Juventus, Roma e Lazio sembrerebbero impegnate a tempo pieno nel concepimento di formazioni in grado di soddisfare le richieste e le esigenze dei nuovi tecnici, mentre l’Inter dovrà lottare ancora una volta con alcuni inevitabili paletti finanziari, che costringeranno Marotta & co. a pescare principalmente dal calderone dei parametri zero.

Anche il piano squisitamente tattico, su cui il tecnico piacentino, nel corso della stagione appena conclusasi, sembrava avere un paio di marce in più rispetto alle storiche rivali, potrebbe non essere più appannaggio esclusivo dei nerazzurri, visto l’approdo di Thiago Motta alla Vecchia Signora, quello di DDR alla Roma, di Fonseca a Milanello e di Antonio Conte al Napoli. Ecco che, in tal senso, emerge un nuovo nome di calciomercato, pronto ad accendere un affascinante triello di calciomercato all’interno della massima lega italiana.

Juventus, Napoli e Roma su Domenico Berardi

Dopo letteralmente una vita passata con indosso la maglia neroverde del Sassuolo, Domenico Berardi, all’età di 29 anni e dopo aver ampiamente dimostrato di potersi esprimere al meglio nella massima lega italiana, difficilmente seguirà il proprio club anche in Serie B. In seguito alla retrocessione del suo Sassuolo, il trasferimento del classe ’94 è sostanzialmente scontato e, recentemente, Sky Sport ha svelato quali saranno i tre lidi più papabili per accogliere il numero 10 originario di Cariati.

La prima opzione non poteva che essere la Juventus di Thiago Motta, da sempre vicina all’esterno offensivo (tanto che nel settembre del 2013 avvenne anche un trasferimento a Vinovo, poi conclusosi in un ritorno immediato al Sassuolo, prima in forma di prestito e poi a titolo definitivo).

La probabile partenza di Matias Soulé potrebbe spingere Cristiano Giuntoli a colmare la lacuna generata dall’uscita del fantasista argentino proprio con Berardi, le cui qualità tecniche sono da sempre fuori discussione. Sulle sue tracce ecco anche il Napoli di Antonio Conte, intrigato da un trasferimento che diverrebbe completare all’affare Greenwood e la Roma di Daniele De Rossi, che potrebbe puntare forte sul numero 10 neroverde nel caso in cui l’operazione Soulé non dovesse andare in porto. Si tratterebbe di un affare a buon mercato (tra i 10 e i 15 milioni di euro), vista la retrocessione dei neroverdi e il grave infortunio al tendine di achille subito dal numero dieci.