Roma-Olympiakos, orario e info biglietti: il programma UFFICIALE delle amichevoli

In attesa di ulteriori aggiornamenti dal calciomercato, in casa Roma ci sono delle informazioni sull’amichevole contro l’Olympiakos.

In questi ultimi giorni, infatti, tante trattative sono entrate nel vivo. Anche la stessa Roma dei Friedkin ha chiuso il primo acquisto di questa sua sessione di campagna acquisti estiva. Florent Ghisolfi, di fatto, ha portato in giallorosso un calciatore che conosce bene, ovvero il centrocampista francese Enzo Le Fée.

Tuttavia, in attesa di conoscere ulteriori aggiornamenti sugli altri obiettivi della Roma, , i calciatori di Daniele De Rossi sono a lavoro da una settimana per preparare al meglio la prossima stagione. Proprio in questi minuti, infatti, è arrivato un comunicato dello stesso club capitolino su tre amichevoli estive.

La Roma di De Rossi giocherà contro l’Olympiakos il prossimo 3 agosto a Rieti

La Roma, infatti, sfiderà il prossimo 3 agosto l’Olympiakos allo Stadio ‘Manlio Scopigno’ di Rieti, con il match che inizierà alle ore 17.00. Per questa gara è già possibile acquistare i tagliandi tramite sito web e punti vendita ticketone.

Ogni tifoso, per un’unica transazione, potrà acquistare un massimo di 4 biglietti. Andiamo a vedere i prezzi:

Curva Sud 9 euro

Curva Nord (dedicato ai tifosi dell’Olympiacos) 9 euro.

Tribuna Est 19 euro (intero) e 10 euro per gli Under 14.

Tribuna Ovest 29 euro (intero) e 14 euro per gli Under 14

Per i bambini nati dal 2018 sarà possibile assistere alla gara in maniera gratuita, mentre il ridotto per le persone con disabilità su sedia a rotelle ed accompagnatore sarà acquistabile esclusivamente online o presso le ricevitorie autorizzate. Il prezzo è 19 euro per la coppia (non è consentito acquisto separato).

Dopo l’amichevole con l’Olympiakos volerà alla volta dell’Inghilterra per disputare le amichevoli contro il Coventry City (il 6 agosto al St.George Park, gara che sarà giocata a porte chiuse) e contro l’Everton (il 10 agosto al Goodison Park). Entrambe queste partite saranno disputate alle ore 18.00.