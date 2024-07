Scambio col Milan per Abraham: rilancio Roma

Calciomercato Roma, scambio con il Milan per Abraham. A Trigoria hanno già deciso, risposta immediata. Gli ultimi aggiornamenti.

Sono tante e apertissime le questioni in grado di tenere vivida l’attenzione in questa fase di calciomercato, iniziata da diverse settimane a questa parte ma, almeno in casa Roma, fin qui contraddistinta soprattutto da voci e accostamenti e non ancora da approdi concreti e ufficiali, eccezion fatta per il doppio rinforzo a centrocampo. A fare un certo rumore, in particolar modo, è stato l’approdo di Enzo Le Fée, qualitativo elemento del Rennes costato circa 20 milioni di euro per apportare modifiche in una regione centrale di campo apparsa non poco perfettibile.

I margini di intervento e miglioramento restano, ad ogni modo, più che ampi, con gli addetti ai lavori di Trigoria chiamati a intervenire anche nelle altre regioni di campo. Da questo punto di vista, non può essere ignorata la recente situazione relativa all’attacco, che ha visto la Roma interessarsi non più solamente a Federico Chiesa tra le fila della Juventus, ma anche al talentuosissimo e più giovane argentino, Matias Soulé. Finito nel mirino anche della Premier League, il connazionale di Dybala e Paredes piace non poco a Ghisolfi e colleghi, chiamati a intervenire, però, anche per consegnare un nuovo centravanti a Daniele De Rossi.

Calciomercato Roma, a Trigoria chiedono Okafor per Abraham: il Milan vuole trattenerlo

Al netto delle ipotesi e possibilità di vedere eventualmente un Dybala schierato come falso 9, va sottolineato come la Roma necessiti di un elemento in grado di ovviare all’assenza di Lukaku, limando un attacco che potrebbe perdere anche Tammy Abraham. Il bomber del Chelsea è ormai considerato un elemento sacrificabile e, come emerso già qualche giorno fa, avrebbe espresso gradimento rispetto alla non poco discussa soluzione Milan.

Anche a Via Aldo Rossi, infatti, si è al lavoro per apportare modifiche in questo reparto, con il numero 9 della Roma finito concretamente in una lista che non esclude anche l’arrivo dell’altrettanto chiacchierato e discusso Morata. Le notizie fin qui emerse, ad ogni modo, restituiscono consapevolezza nel poter assistere anche a scenari di scambio, con elementi quali Jovic, Colombo o Saelemaekers considerati dai rossoneri come possibili pedine di baratto.

Gli ultimi aggiornamenti a firma di Daniele Longo, però, sottolineano come la Roma abbia però palesato concreti interessi per Okafor, ora come ora destinato ad un ruolo di riserva rispetto all’amico Leao e non ancora certissimo di un futuro che, stando alle ultime, potrebbe eventualmente tingersi anche di giallorosso. Il Milan, dal proprio canto, avrebbe però in questa fase palesato la decisione di non volersi privare della sua qualità: situazione in pieno divenire. Seguiranno aggiornamenti.