Adesso c’è solo la Roma: arriva l’erede di Lukaku

Calciomercato Roma, adesso ci sono solamente i giallorossi nella corsa al centravanti. Arriva l’erede di Lukaku. Ecco la situazione

Alla ricerca dell’erede di Lukaku. La Roma in questo momento, oltre ad essere impegnata per cercare l’esterno offensivo (nel mirino ci sono Soulé e Chiesa), è alla ricerca di quel centravanti che vada a prendere il posto di Romelu Lukaku, rientrato al Chelsea per la fine del prestito.

I nomi che in questi giorni, in questi ultimi giorni a dire il vero sono usciti, sono quelli di Sortloth del Villarreal ed En-Nesiry del Siviglia. Il primo ha una clausola rescissoria di 38 milioni di euro (ma si potrebbe chiudere anche a 30 milioni visto che gli spagnoli lo hanno pagato 10 dal Lipsia), per il secondo invece l’affare si aggira intorno ai 20. E, dalla Spagna, secondo le informazioni che sono state riportate dal giornalista Maximo De La Cruz Ramirez, che segue da vicino le vicende degli andalusi, al momento sul marocchino ci sarebbe solo la Roma.

Calciomercato Roma, via libera per El-Nesiry

Il centravanti infatti era cercato dall’Arabia Saudita e dalla Turchia. Ma in questo momento queste quotazioni sono molto in calo. En-Nesyri avrebbe rifiutato l’Al Qadsiah e Fenerbahce. Quindi rimane solo la Roma. Tant’è che sempre la fonte citata prima parla di settimana decisiva per andare a chiudere la questione.

In settimana, spiega, ci potrebbe essere un incontro tra gli emissari della Roma e il Siviglia, proprietario del cartellino del giocatore, per fare magari quel passo decisivo per chiudere la questione. Vedremo come andrà a finire, vedremo come si muoverà la Roma nel corso delle prossime ore. E soprattutto capiremo, ovviamente, se verrà definitivamente abbandonata la pista Sorloth. Giorni caldissimi, oltre le temperature.