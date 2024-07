Calciomercato Roma, la clausola non conta più: arriva con lo sconto

Ecco le ultime in merito al successore di Romelu Lukaku. L’obiettivo offensivo di Ghisolfi è pronto a sbarcare a Roma con lo sconto

Mentre tra i vicoli della città eterna si diffonde un fremito di eccitazione per la possibilità che Matias Soulé approdi al centro sportivo Fulvio Bernardini, a Trigoria Florent Ghisolfi e Daniele De Rossi proseguono nel complesso concepimento della rivoluzione che l’organico giallorosso sta subendo nel corso dell’odierna sessione estiva di calciomercato.

Vi sono in tal senso alcuni ruoli su cui il nuovo direttore tecnico d’oltralpe dovrà necessariamente concentrare la propria potenza di fuoco, come, ad esempio, quello del centravanti. La partenza di Romelu Lukaku, il mancato riscatto di Sardar Azmoun e il continuo flirt tra Tammy Abraham e la Premier League (o anche il Milan), hanno acceso l’urgenza centravanti. Numerosi i nomi segnati da Ghisolfi sul taccuino, ma di recente uno in particolare parrebbe aver monopolizzato le riunioni dei vertici capitolini.

Il Villareal abbassa il prezzo per Sørloth, la Roma pronta all’agguato

Al netto di un’età anagrafica che poco si addice alla politica giovanile di Florent Ghisolfi, il profilo di Alexander Sørloth parrebbe a dir poco conforme a quanto ricercato da Daniele De Rossi.

Nel caso del centravanti, a differenza degli esterni offensivi, a DDR non occorre un calciatore dalla particolare agilità, poiché il compito dell’erede di Big Rom consisterà sostanzialmente in due fasi: da una parte premiare le sovrapposizioni degli esterni e dei centrocampisti di inserimento; dall’altra, naturalmente, insaccare il pallone in rete. Il gigante (195 centimetri di altezza) norvegese sembrerebbe possedere sia la propensione al gol (23 reti collezionate in 34 presenze in Liga con il Villareal), che la qualità palla al piede per servire i compagni.

Di recente La Repubblica ha compiuto una panoramica accurata sul prezzo dell’ex Real Sociedad, descrivendo le probabilità che i giallorossi acquisiscano il suo cartellino. Sebbene il prezzo fissato dai vertici spagnoli del Villareal si attesti intorno ai 35 milioni di euro (tre in meno rispetto alla soglia dei 38 milioni fissata dalla clausola), l’ombra del Fair Play Finanziario rischia di oscurare i piani degli spagnoli, costringendoli ad abbassare il prezzo fino ai 25 milioni.

In tal caso i giallorossi si troverebbero in linea con la richiesta e, dunque, il trasferimento di Sorloth – anche considerando le volontà favorevoli dello stesso calciatore – diverrebbe una pura formalità.