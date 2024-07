Chiesa e Soulé alla Roma: scambio da 60 milioni con la Juve

Chiesa e Soulé alla Roma: i giallorossi potrebbero piazzare il doppio pacchetto da 60 milioni di euro con la Juventus. La situazione

Soulé e Chiesa sono reali obiettivi della Roma e secondo Il Romanista di questa mattina uno non escluderebbe l’altro. Sono giorni caldissimi sull’asse con il capoluogo piemontese, che potrebbero anche portare ad un pacchetto di 50-60 milioni di euro che farebbe sicuramente felice Daniele De Rossi.

Il pacchetto coinvolgerebbe, ovviamente, quelli che sono i due esterni d’attacco bianconeri. Per l’argentino ci sarebbe da battere la concorrenza del Leicester che ha fatto un’offerta, non andata a buon fine, ma che potrebbe tornare all’assalto nei prossimi giorni; il secondo invece, che così come Dybala sabato prossimo si sposerà, non ha preso una decisione sul suo futuro. Sa che la Roma lo vuole e che lo metterebbe al centro del proprio progetto, ma sta temporeggiando.

Chiesa e Soulé alla Roma, si fa con lo scambio

Bene, detto del quadro, il giornale questa mattina sottolinea che un pacchetto da 50-60milioni di euro potrebbe uscire ma non è di certo scontato. E a Trigoria piace anche Arthur che, chissà, magari ci potrebbe pure finire dentro questa mega operazione che i giallorossi potrebbero anche impostare con lo scambio. Ma in questo caso, come sappiamo, tutto dipenderà da Paredes che potrebbe ricevere un’offerta irrinunciabile dall’Arabia Saudita che potrebbe anche essere presa in considerazione.

Sì, perché alla Juventus piacciono El Shaarawy e Zalewski. Più complicato sarebbe il primo, visto che De Rossi ci punta e lo sappiamo, assai più semplice invece per il secondo, che rimane in uscita da Trigoria con Ghisolfi che in questo caso piazzerebbe una plusvalenza importante. Insomma, si cerca di trovare la quadra per chiudere il cerchio. Giorni intensi per gli incastri.