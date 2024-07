Doppio accordo Roma, visite mediche e firma

Calciomercato Roma, porte girevoli a Trigoria e doppio accordo totale trovato in queste ore. Tutto pronto per le firme sui contratti dopo le visite mediche: ecco i dettagli.

Continua a sbloccarsi il calciomercato estivo della Roma, con Florent Ghisolfi decisamente attivo sul fronte delle cessioni dopo l’arrivo di Enzo Le Fée a Trigoria. Il dirigente transalpino sta vagliando diverse piste in entrata per soddisfare le richieste di Daniele De Rossi, che dalla porta al pacchetto offensivo è in attesa di diversi rinforzi in casa giallorossa. Si muovono con decisione le manovre in uscita da Trigoria, con un doppio accordo totale che apre ad altrettante plusvalenze per le casse del club guidato dalla famiglia Friedkin.

Doppio accordo totale in uscita, dalla Roma all’Arabia Saudita e doppia plusvalenza messa in cassa da Florent Ghisolfi. Il dirigent francese ha trovato la quadra con il club arabo dell’Al-Ittihad, per la cessione di Houssem Aouar e del giovane Jan Oliveras. Lo scorso anno i giallorossi fecero cassa con la cessione di Roger Ibanez nella Saudi Pro League, ora altri due calciatori in uscita volano in Arabia ed arricchiscono le casse del club guidato dalla famiglia Friedkin.

Calciomercato Roma, accordo totale e doppia cessione in Arabia: plusvalenze Ghisolfi

Doppia plusvalenza portata a casa da Ghisolfi, il centrocampista Houssem Aoaur lascia dopo una sola stagione e la firma a parametro zero con la Roma dodici mesi fa.