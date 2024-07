L’Arabia fa ricca la Roma: nuova plusvalenza dopo Aouar

Calciomercato Roma, non solo Aouar: gli arabi hanno deciso di investire nella Capitale e hanno messo nel mirino un altro elemento. Plusvalenza pronta

L’asse con l’Arabia è bello caldo in questo momento. Oltre i 35 gradi della Capitale, che non aiutano i giocatori giallorossi ad allenarsi, le temperature in queste ore sono altissime, bollenti, per quello che potrebbe essere un doppio colpo clamoroso che gli arabi hanno in mente di piazzare nella Capitale.

Non solo Houssem Aouar, un esubero nella Roma, che dovrebbe passare all’Al–Ittihad per una cifra comprensiva di bonus di 15milioni di euro. Una plusvalenza clamorosa, quella che è pronto a piazzare Ghisolfi, che avrebbe dei soldi importanti e freschissimi da investire nel mercato. Sarebbe un’operazione assai importante alla quale, secondo quanto riportato da L’Equipe, se ne potrebbe aggiungere anche un’altra.

Calciomercato Roma, anche Oliveras in Arabia

Un doppio addio, perché oltre quello del franco-algerino, gli arabi hanno anche messo nel mirino Jan Oliveras, 20 anni, che i giallorossi hanno preso nel 2020 dal Barcellona, entrato nei radar di una nuova strategia di calciomercato e del campionato arabo in generale, vale a dire quella di inserire dei giovani con un certo potenziale e non creare solamente squadre con degli “scarti” provenienti dall’Europa.

In questo secondo caso almeno per il momento non si conoscono quelle che sono le cifre che da quelle parti sono pronti a investire, ma è evidente che a Trigoria nessuno si opporrebbe a questa cessione. Gli arabi fanno ricchi la Roma, insomma, e Ghisolfi può sorridere visto che sta riuscendo – incrociamo le dita fino all’ultimo – a piazzare tutti quegli elementi che non rientrano più nei programmi giallorossi. Sì, anche Karsdorp infatti sembra essere in uscita. E i risparmi sull’ingaggio, e gli introiti dei cartellini, non fanno altro che aiutare il nuovo direttore sportivo in quelle che sono le sue scelte.