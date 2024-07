Il bomber fa saltare l’affare prima della firma: la Roma era già fuori

Calciomercato Roma, il bomber ha fatto saltare la firma: contratto quinquennale e nuova offerta in arrivo. Ghisolfi era già fuori.

La Roma sta cercando da tempo un nuovo centravanti per rispondere alle necessità offensive evidenziate nella scorsa stagione e amplificate dai recenti movimenti di calciomercato. La partenza di giocatori come Belotti e Azmoun, insieme alle incertezze su Abraham e Lukaku, hanno lasciato un vuoto nel terminale offensivo della squadra guidata da Daniele De Rossi.

Durante la stagione passata, quest’ultimo i ha potuto contare sul rendimento di Dybala e Lukaku, risultati sovente fondamentali per l’attacco. Tuttavia, il contributo di altri elementi dalla trequarti in poi è stato insufficiente, rendendo attualmente cruciale la permanenza di Dybala e la necessità di trovare un sostituto adeguato per Lukaku, il cui riscatto dal Chelsea appare improbabile.

Calciomercato Roma, Mikautadze e un accordo che beffa il Monaco: è vicinissimo all’Olympique Lione

Tra i vari profili sondati per rinforzare l’attacco, era figurato Georges Mikautadze del Metz era una delle opzioni più promettenti. Il giovane attaccante georgiano ha avuto una buona stagione in Ligue 1 e ha impressionato anche agli Europei. Il suo nome, però, era già stato pressoché depennato dalla lista di possibili rinforzi da parte di Ghisolfi, alla luce dei forti interessamenti provenienti dalla medesima Ligue 1.

In particolar modo, la scorsa settimana, il centravanti del Metz pareva destinato ad una firma quasi scontata con il Monaco, ma gli ultimi aggiornamenti, come sovente durante la campagna acquisti estiva, hanno regalato non pochi ribaltoni e novità. Stando a quanto riferiscono le penne de L’Equipe, il trasferimento di Mikautadze ai biancorossi è solo un’ipotesi del passato, a causa di un accordo tra il Metz e lo stesso centravanti, ambedue concordatisi sul declinare a possibilità di approdare al Monaco.

Mikautadze, dunque, sarebbe ora molto vicino all’Olympique Lione, col quale ha già trovato un’intesa per una firma quinquennale: si attende, ora, l’offerta decisiva per il Metz. Non cambia la sostanza, ad ogni modo, in casa Roma, dove da tempo si era segnalata molta più concretezza su altri scenari, tra cui quelli Sorloth ed En-Nesyri, forieri di cambiamenti e novità da un momento all’altro.