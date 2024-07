Roma, Ryan è atterrato a Fiumicino | VIDEO e FOTO ASRL

Inizia ufficialmente l’avventura di Mathew Ryan nella Capitale: l’estremo difensore australiano è atterrato nella Capitale

Dopo la definizione degli acquisti di Angelino ed Enzo Le Fée, la Roma ha definito un altro colpo: con un vero e proprio blitz effettuato nelle scorse, i giallorossi sono riusciti a trovare l’accordo con Mathew Ryan, la cui avventura nella Capitale è già iniziata.

Con qualche minuto di ritardo rispetto alla tabella di marcia originaria, nel tardo pomeriggio è atterrato a Fiumicino l’aereo che ha portato nella Capitale l’estremo difensore australiano, individuato da Ghisolfi come il profilo giusto con cui riempire la casella di vice Svilar. Nelle prossime ore, come da prassi, Ryan si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di apporre la firma sul contratto che legherà il portiere al club giallorosso per un anno con opzione per un’altra stagione. Una volta sistemate le ultime formalità, l’ex numero uno dell’Az si metterà immediatamente a disposizione di Daniele De Rossi.