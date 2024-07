Scambio per Abraham: l’ultima mail ne ha già riscritto la storia

Il pacchetto completo per l’attacco cambia in maniera tangibile anche il futuro di Tammy Abraham. L’effetto domino non tarda ad arrivare

Dopo una prima fase di studio, il mercato della Roma è entrato nella sua fase più calda. Sia in entrata che in uscite Ghisolfi sta tenendo calde non poche piste. L’asse Milano-Roma, sotto questo punto di vista, è stato battuto in tempi e in modi diversi.

Dopo aver praticamente definito l’operazione Morata, il Milan si è infatti informato anche per Tammy Abraham. I rossoneri, però, sarebbero intenzionati ad affondare il colpo per un altro profilo. Una volta apparecchiata la tavola all’arrivo di Morata, l’area mercato del Milan ha infatti avuto contatti positivi con l’entourage di Niclas Fullkrug. Autorevole protagonista con la maglia della sua Germania agli ultimi Europei, l’attaccante tedesco sarebbe intenzionato a cambiare aria viste le mosse di mercato dei gialloneri, intenzionati a chiudere per Guirassy. Dopo i primi sondaggi esplorativi avviati dal Milan, dunque, i meneghini hanno ottenuto nuove risposte positive sul fronte Fullkrug. Stando così le cose, le chances che il Milan e la Roma possano intavolare una maxi trattativa comprendente un eventuale scambio tra i due club sarebbero ormai ridotte al lumicino.