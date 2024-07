Con Mourinho non c’è pace. Il tecnico portoghese, ora alla guida del Fenerbahce, potrebbe rappresentare un ‘fastidioso’ ostacolo per la Roma.

Un altro tassello della nuova Roma è sbarcato nella capitale. Matthew Ryan, 32enne portiere australiano, sarà il secondo di Svilar. La Roma di Daniele De Rossi, stagione 2024-2025, si sta lentamente strutturando. Arrivi e partenze si inseguono ai cancelli di Trigoria, ma siamo soltanto all’inizio dei giochi di mercato.

Perché la Roma ha ancora tanta da fare, e da dire, in questa sessione estiva di mercato. La volontà di crescere si deve sposare con il bilancio che non può essere messo in pericolo. Operazioni oculate, ma di qualità. Oramai da giorni la società giallorossa è concentrata sul profilo di colui che andrà a sostituire Romelu Lukaku al centro dell’attacco. Un attaccante di qualità che garantisca il giusto numero di realizzazioni ma che sappia anche essere tatticamente idoneo al 4-3-3 che ha in mente il tecnico giallorosso. Una poltrona per due. Tante sono le opzioni su tavolo di Florent Ghisolfi. Entrambe portano in Spagna. La prima è di casa al Villarreal e si chiama Alexander Sorloth. Opzione complicata per via di una clausola rescissoria di 38 milioni di euro, non trattabili in alcun modo. La seconda porta a casa del Siviglia, lì dove gioca Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino che piace non poco a Daniele De Rossi.

José Mourinho vuole Youssef En-Nesyri

Vuoi per gli elevati costi di Sorloth, vuoi, soprattutto, per ‘il debole’ di De Rossi per En-Nesyri, l’attaccante marocchino del Siviglia occupa la prima posizione nella lista delle preferenze in casa giallorossa.

La concorrenza su profili di qualità è la norma. La Roma, però, si trova a dover combattere una concorrenza che ha un volto noto. E’ quello di José Mourinho, oggi allenatore del Fenerbahce, sei mesi fa ancora sulla panchina giallorossa. Lo Special One, così come l’ ex Capitan Futuro, ammira En-Nesyri e lo vuole portare in Turchia. La conferma arriva direttamente dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu che comunica: “Il Fenerbahce aggiorna le condizioni e fa un offerta finale per Youssef En-Nesyri!“. Il club turco si era mosso con largo anticipo sull’attaccante marocchino ma è stato preso in contropiede dall’offerta della Roma. En-Nesyri aveva preso tempo per valutare le diverse opportunità dando l’impressione, però, di preferire l’opzione Roma rispetto alla Turchia e all’Arabia Saudita. Ora il Fenerbahce è pronto al rilancio. Tocca adesso alla Roma rispondere.