Ha già detto sì alla Roma: il nuovo bomber fa impazzire De Rossi

Priorità ineludibile del calciomercato Roma, l’acquisto di un nuovo attaccante al posto di Lukaku potrebbe sbloccarsi in questa settimana

Pur senza lasciar trasparire segni di insofferenza, Daniele De Rossi adesso ha fretta e spera di abbracciare il maggior numero possibile di rinforzi prima della partenza per l’Inghilterra, dove, a partire dal 3 agosto, la Roma svolgerà la seconda parte del ritiro. Nelle amichevoli contro Coventry City ed Everton, il tecnico giallorosso spera di poter testare in maniera approfondita la formazione che scenderà in campo domenica 18 agosto in casa del Cagliari, alla prima giornata del campionato di Serie A. Oltre al riscatto di Angeliño, ad oggi Florent Ghisolfi ha portato solamente due elementi nuovi in prima squadra: Enzo Le Fée e Matt Ryan.

Un terzino destro e uno sinistro, un esterno d’attacco e il centravanti rappresentano senza dubbio le priorità ineludibili, mentre per quanto riguarda l’eventuale acquisto di un difensore centrale e di un altro centrocampista di gamba, molto dipenderà anche dagli sviluppi del mercato in uscita, con Marash Kumbulla, Chris Smalling ed Edoardo Bove sempre al centro del mercato. Senza Sardar Azmoun, Andrea Belotti e Romelu Lukaku, DDR si trova attualmente solamente con Tammy Abraham come numero nove credibile e l’arrivo di un altro attaccante ci sarà a prescindere dall’eventuale partenza dell’inglese.

Erede Lukaku, il nuovo bomber ha detto sì alla Roma

Dopo aver vanamente accarezzato l’idea Samuel Omorodion (l’Atletico Madrid ha rifiutato quasi 50 milioni di euro dal Chelsea), la Roma nelle ultime settimane si è concentrata soprattutto su altri due profili che giocano in Liga: Youssef En-Nesyri e Alexander Sorlot. Giocatori apprezzati entrambi da De Rossi, ma con una differenza di valutazione molto importante. Per il bomber norvegese, infatti, forte di una clausola rescissoria da 38 milioni di euro, il Villarreal non sembra intenzionato a scendere dai 30 milioni. In scadenza il 30 giugno del 2025, il 26enne marocchino può partire invece per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Per ragioni economiche, ma anche per l’apprezzamento delle doti tecnico-tattiche, l’attaccante del Siviglia ha scalato posizioni nella lista di gradimento dello staff tecnico e dirigenziale che, nelle ultime ore, ha incassato anche segnali importanti da parte del calciatore. Le fonti andaluse da noi consultate ci parlano infatti di un’apertura totale al trasferimento nella capitale italiana e confermano come la piazza giallorossa sia ad oggi quella che affascina di più En-Nesyri, che ha già rispedito al mittente il corteggiamento dell’Al-Qadsiah, che nel frattempo ha chiuso un accordo con Aubameyang. Ora starà alla Roma convincere sia il calciatore che il Siviglia con offerte importanti nel corso dell’imminente riunione con le parti in causa, prevista in settimana.