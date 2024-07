Roma-Latina, dove vedere la partita in diretta streaming

Roma-Latina, domani prima uscita dei giallorossi a Trigoria. E i tifosi potranno vedere il match in diretta. Ecco dove.

Domani torna in campo la Roma e lo farà nella prima amichevole della nuova stagione. Unica, per il momento, al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria dove i giallorossi stanno sudando dal 7 luglio scorso per preparare al meglio la nuova stagione.

Non sarà ovviamente la sola precampionato, visto che poi ci sarà quella a Rieti contro l’Olympiakos e anche quella contro l’Everton, la squadra probabilmente presa dai Friedkin – almeno secondo le informazioni arrivate, ma manca ancora l’annuncio ufficiale – che sarà l’ultima prima dell’inizio del campionato. Domani invece un test morbido, contro il Latina, formazione che milita nel campionato di Serie C.

Roma-Latina, dove vedere la partita

Porte chiuse, ovviamente. Ma i tifosi giallorossi potranno seguire la partita in diretta su Dazn. Alle 18, dal Campo Testaccio dentro Trigoria, la prima uscita della Roma si potrà vedere a differenza di quanto è successo gli anni scorsi, quando tutto era blindato. Adesso no, tutto alla luce del sole, anche perché c’è curiosità di vedere all’opera, principalmente, Enzo Le Fée, il centrocampista che Ghisolfi ha regalato a De Rossi e che domani, ovviamente, dovrebbe scendere in campo dal primo minuto.

Ma non è il solo ad essere sotto i riflettori, anche gli elementi in uscita – tipo Abraham – è uno che vorrà sicuramente mettersi in mostra. Magari anche per accelerare la questione relativa al suo possibile passaggio al Milan, visto che secondo le ultime indiscrezioni di mercato l’inglese avrebbe già detto sì al trasferimento.