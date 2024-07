Tra Sorloth ed En-Nesyri riecco un altro bomber: colpo di coda Roma

Colpo di coda Roma. La società giallorossa è sempre all’erta in ottica mercato. La questione attaccante rimane la priorità assoluta

Vero che siamo soltanto alla metà di luglio e che il mercato chiuderà i battenti soltanto il prossimo 30 agosto, ma è pur vero che il campionato inizierà quasi due settimane prima e che quindi non è poi del tutto vero che via sia così tanto tempo per operare sul mercato.

Non vi è tanto tempo per le formazioni che ancora devono chiudere diverse operazioni. Non vi è tanto tempo per chi, come la Roma, è alla ricerca di più di uno di profili titolari della prossima formazione guidata da Daniele De Rossi. Con una priorità su tutte. Il centravanti è l’urgenza maggiore in casa giallorossa. Le altre ipotesi di mercato affascinanti, intriganti, ma costose, quali quelle riguardanti trattative in atto con la Juventus per Federico Chiesa e/o Matias Soulé restano, al momento, più indietro. Il centravanti, in ogni formazione, rappresenta non soltanto il terminale offensivo, ma il fulcro attorno al quale viene costruita l’intera identità di una squadra. Ciascun profilo è sempre diverso da un altro. La Roma, nel frattempo, sembra aver ristretto il cerchio delle possibili opzioni.

Tra Sorloth ed En-Nesyri ecco Jonathan David

Un paio di opzioni possibili, non di più. Questa la scelta di campo riguardo il prossimo numero nove della Roma da parte del direttore sportivo Florent Ghisolfi.

Alexander Sorloth, classe 1995, attaccante del Villarreal e della nazionale norvegese è una delle due opzioni in mano alla dirigenza giallorossa. La seconda porta invece il nome di Youssef En-Nesyri, classe 1997, attaccante del Siviglia e della nazionale marocchina. Questo fino ad oggi quando, all’orizzonte del mercato della Roma, è ritornata in auge una pista già battuta dalla Roma in passato: quella che porta a Jonathan David. L’ha posta alla pubblica attenzione Enrico Camelio a Radio Radio: “La questione attaccante resta, la società è intenzionata a cedere Abraham, viene valutato intorno ai 30 milioni. I nomi in gioco per sostituirlo sono quelli di En-Nesyri e Sorloth, ma noi ci sentiamo di aggiungere anche quello di Jonathan David, è il preferito di De Rossi e il tecnico l’ha fatto sapere ai vertici societari”.

Jonathan David, classe 2000, centravanti del Lilla e della nazionale canadese è uno dei prospetti più seguiti ed ambiti d’ Europa. Accostato in passato anche a Juventus e Milan ha, come non secondaria controindicazione, l’elevata valutazione fatta dalla sua società di appartenenza: almeno 35 milioni di euro. Più facile ipotizzare per l’attaccante canadese un futuro in Premier League. La Roma sembra ormai orientata verso la scelta tra Alexander Sorloth e Youssef En-Nesyri.