Alla Juventus con la clausola: l’annuncio scrive la parola fine

La presa di posizione non è tardata ad arrivare: ecco cosa cambia per la Juventus. Gli imminenti risvolti in sede di calciomercato

Dopo una prima parte della sessione di calciomercato vissuta a spron battuto, la Juventus sta monitorando diverse piste per monitorare il proprio organico. Sia in entrata che in uscita, infatti, la ‘Vecchia Signora’ vuole cogliere quelle opportunità che da qui alle prossime settimane potrebbero materializzarsi.

Sotto questo punto di vista non è un caso che le mosse dei bianconeri, da qui ai prossimi giorni, possano intrecciarsi in maniera osmotica con quelle della Roma. Sebbene gli sforzi dei giallorossi siano al momento concentrati soprattutto su Soulé, la pista Chiesa non va chiusa a priori. Con i soldi derivati dalla partenza di uno degli esterni, Giuntoli darebbe poi la caccia a Teun Koopmeiners. In attesa di altre uscite, il football director della Juve sta intanto valutando con estrema attenzione la situazione sulle corsie esterne. Nelle ultime ore la strada che porta a Sancho si è fatta piuttosto in salita. Non solo per le richieste del Manchester United, non intenzionata a fare sconti, ma anche per i rapporti non più ai minimi termini tra l’inglese e ten Hag. Ecco perché, tra i diversi profili accostati alla Juventus hanno preso quota anche due candidature tutt’altro che trascurabili.

Calciomercato Juventus, le parole del presidente del Porto sulle possibili uscite

Prima Pepe, poi Galeno e infine Francisco Conceiçao: in tempi e in modi diversi, infatti, la Juventus avrebbe avviato i primi sondaggi esplorativi anche per i gioielli del Porto. Rispetto a qualche settimana fa, però, il club portoghese può sedersi al tavolo delle trattative forte di una rinnovata consapevolezza negoziale.

Prova ne siano le parole del presidente del club lusitano, André Villas-Boas, che tra i tanti temi toccati ha espresso il suo punto di vista anche sulla possibile cessione di Francisco Conceiçao, legato al club lusitano da una clausola rescissoria dal valore di 45 milioni di euro. Di seguito le parole di Villas Boas riportate da O’Jogo: “Il mercato è fermo, poco attivo. Fortunatamente abbiamo ricevuto richieste per alcuni calciatori. Siamo un club con cui è difficile negoziare, abbiamo questo marchio distintivo. Abbiamo avviato dei sondaggi con alcuni club ma non molto concretamente. Siamo soddisfatti della rosa, abbiamo un quadro finanziario tale da soddisfare le richieste dell’UEFA. Continueremo ad essere vigili”.