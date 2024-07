Calciomercato Roma, sorpasso e addio: 4 milioni di euro per la firma. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Il calciomercato della Roma è in fermento, con il fitto proseguimento da parte di Ghisolfi e colleghi di un lavoro di ricerca di nuovi giocatori da consegnare al tecnico Daniele De Rossi, con l’obiettivo di preparare al meglio la squadra per la prossima stagione.

La conferma del mister romano e romanista da parte dei Friedkin per i prossimi tre anni sottolinea la volontà di proseguire un percorso iniziato a gennaio, catalizzando un cammino che passerà, però, anche e soprattutto per le capacità di gestione da parte degli addetti ai lavori nel corso di questa stagione di apparecchiamento al prossimo futuro capitolino.

Daniele De Rossi punta a creare una squadra competitiva che rispecchi le sue idee di gioco, lavorando su aspetti che in passato non hanno funzionato. Questo richiede anche l’arrivo di giocatori adatti al suo stile di gioco, come ci restituisce l’altisonante taccuino di un Ghisolfi fino a questo momento interessatosi soprattutto ad elementi che amplifichino le qualità della rosa, quali il centrocampista Le Fée.

Calciomercato Roma, 4 milioni per Dohl: spunta anche il Feyenoord

Congelando solo momentaneamente scenari in grado di generare non poche attenzioni o attese, poi, va ricordato come la Roma abbia fin qui palesato interessi non solo per profili di grande notorietà quali En-Nesyri, Sorloth o Chiesa. A questi o allo stesso Soulé, infatti, sta facendo compagnia una lista di elementi meno noti, almeno tra le fila dei tifosi, rispondenti, però, a caratteristiche ben specifiche.

Non può che rientrare, qui, Samuel Dahl, terzino sinistro del Djurgården, che ha commentato recentemente in modo positivo le voci di un suo possibile trasferimento alla Roma, sottolineando la sua gratitudine per l’interesse mostrato dal club giallorosso. Dahl ha dichiarato di non aver ancora parlato con il dirigente Bosse Andersson, ma che presto discuteranno della situazione.

Sulle tracce del giocatore, ad ogni modo, è segnalata anche la presenza del Feyenoord dalle penne di Soccernews. A loro detta, infatti, il club olandese sarebbe fortemente interessato al terzino sinistro, per il quale potrebbero offrire 4 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti.