Rifiuta il rinnovo per la Juve: 25 milioni e addio Roma

25 milioni e addio Roma, dice di no al rinnovo per firmare con la Juventus. Ecco le ultime di calciomercato.

Con una stagione entrata sempre più nel vivo e contraddistinta in casa Roma da entusiasmo e curiosità per le rimanenti giornate, aumentano anche le aspettative rispetto alle novità attese a Trigoria a partire dalle prossime settimane. La squadra di Ranieri ha fin qui dimostrato un andamento costante e di grande crescita, sovvertendo in modo totale le aspettative maturate durante l’interregno Juric e palesando una guarigione pressoché totale, al netto della presenza di defezioni e aspetti perfettibili sui quali bisognerà continuare a lavorare, in campo e dietro le scrivanie del Fulvio Bernardini.

Lo sanno bene Ghisolfi e Ranieri, atteso da un ruolo dirigenziale dalla prossima estate ma, stando alle sue stesse parole, ovviamente concentratissimo su questo ultimo poker di impegni, tutt’altro che banali, con Fiorentina, Atalanta, Milan e Torino.

Dai rimanenti 360 minuti dipenderà la sentenza finale su una stagione singolare quanto piena di ribaltoni per i giallorossi, altresì alle prese con l’individuazione del nuovo allenatore e dal principio ufficiale di una nuova progettualità dopo il fallimento del percorso catalizzato con De Rossi e tutt’altro che degnamente proseguito da Juric.

Calciomercato Roma, la Juventus su Lucumi: 25 milioni e niente rinnovo

La decisione di Ranieri circa l’interruzione definitiva della sua carriera da allenatore appare ormai chiara e assolutamente ponderata, sebbene la sua figura risulti ancora centralissima in casa giallorossa per le prossime decisioni che attendono dirigenza e proprietà. Oltre alla vexata quaestio circa il nome da far accomodare su una panchina che si appresta ad andare incontro all’ennesima novità, anche il calciomercato entra pian piano nel vivo.

Più nello specifico, gli ultimi aggiornamenti riguardano il difensore del Bologna, Jhon Lucumi, accostato alla Roma, oltre che a Napoli e Inter. Stando a quanto riferisce JuveFc.com, però, la squadra maggiormente interessata al giocatore sarebbe proprio la Juventus, pronta a investire una buona somma per assicurarsi un rinforzo che, indipendentemente dalla decisione finale su Tudor e sull’eventuale nuovo allenatore, potrebbe assicurare grandi qualità e prospettive alle retroguardie bianconere.

La medesima fonte parla altresì di una decisione abbastanza stabile del giocatore, consapevole dei nobili interessi e intenzionato, con ogni probabilità, a rifiutare un rinnovo che il Bologna si starebbe sforzando di apparecchiare. Vederlo cambiare casacca, ad ogni modo, potrebbe apportare nobili incassi nelle casse felsinee, alla luce di una valutazione ad oggi non inferiore ai 25 milioni di euro. Seguiranno aggiornamenti.