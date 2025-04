Osimhen alla Juve, via libera totale: “Accordo chiuso”

Osimhen alla Juventus, accordo chiuso e via libera totale: le ultime di calciomercato parlano chiarissimo sul prossimo centravanti bianconero.

Le questioni in grado di infiammare questa parentesi stagionale riguardano principalmente il terreno di gioco, parallelamente all’infittirsi di voci e suggestioni di un calciomercato ormai quasi alle porte. La conclusione stagionale, anche questa volta, porterà a non poche attese e novità anche sul fronte panchine, alla luce di quel valzer di allenatori che attende tanti top club, ad un solo anno di distanza dalla catalisi di progetti non sempre riusciti tra le fila di chi, come Milan, Juventus o Roma, sia andato incontro a cambiamenti ad interim già durante lo stesso campionato.

In quel di Trigoria, la questione appare chiara e delineata, con Claudio Ranieri autore fin qui di un vero e proprio capolavoro ma dettosi più volte e in modo ufficiale intenzionato a declinare qualsivoglia proposta di permanenza sulla panchina, con attesa e slancio totale nei confronti di un futuro da dirigente già ben apparecchiato in quel di Trigoria.

Con una situazione in pieno divenire anche in quel di Milano, dove si è già assistito alla staffetta tutta portoghese Fonseca-Conceicao, Via Aldo Rossi, così come gli uffici bianconeri, sarà sede di valutazioni e grandi scelte nel corso delle prossime settimane. Andando in casa Juventus, nello specifico, l’attesa riguarda la conclusione di un percorso iniziato con Thiago Motta e affidato da fine marzo a Igor Tudor, almeno fino a fine stagione.

Sebbene la ‘clausola’ legata alla permanenza dell’ex Lazio paia legata all’approdo in Champions League, sono tutt’altro che da escludersi le possibilità di vedere Giuntoli imbattersi nell’individuazione di un nuovo tecnico col quale catalizzare un altro progetto dopo aver toppato quello con l’ex Bologna meno di un anno fa.

Osimhen-Juventus, arriva il ‘via libera’ grazie a Gyokeres: le ultime dall’Inghilterra

Intanto, sul fronte calciomercato, le notizie interessano non solo situazioni legate a uscite o mancati riscatti, ma anche e soprattutto l’individuazione di un attaccante che possa assicurare maggiore continuità e incisività rispetto ad un Dusan Vlahovic mai continuativo e a poco più di un anno dalla scadenza contrattuale con i bianconeri.

Onde evitare nuovi scenari alla Chiesa, la Juventus parrebbe intenzionata a liberarsene già in estate, consegnando a tecnico e squadra un nuovo numero nove. Nella lista, tra i preferiti, resta Victor Osimhen, attaccante del Napoli solo da un punto di vista contrattuale ma ormai totalmente arginato dallo spogliatoio di Conte, dove non si profila nemmeno un briciolo di margine di spazio dopo l’esperienza in prestito al Galatasaray.

Arrivare al nigeriano non sarà facile, ma le ultime notizie dall’Inghilterra potrebbero rappresentare una sorta di via libera per Giuntoli e colleghi. Stando a quanto riferisce Football Insider, infatti, una delle maggiori pretendenti di Osimehen, il Manchester United, sarebbe molto vicina all’acquisto di Victor Gyokeres.

Il centravanti dello Sporting, con una clausola da 65 milioni di euro, sta da tempo intrigando i top club europei, ma sarebbero proprio i Red Devils ad aver lavorato silenziosamente, concretizzando di fatto un’operazione che, secondo le fonti d’oltremanica, sarebbe praticamente conclusa.