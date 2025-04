Corto circuito Milan e Roma: Conte ha chiuso il cerchio

Corto circuito Milan e Roma. Praticamente tutte le formazioni inseguono i loro ultimi obiettivi. In campionato, in Europa e sul mercato.

A quattro giornate dalla fine sono ancora tante le società che chiedono qualcosa a questo campionato. Il Napoli di Antonio Conte non ha ancora smesso di ringraziare la Roma che gli ha fornito su un piatto d’argento il primo posto in solitario in classifica dopo aver sconfitto l’Inter a Milano.

La Roma, dal canto suo, prosegue il suo momento magico ma non smette di pensare alla prossima stagione. L’annata 2025-26 vedrà una formazione giallorossa guidata da un nuovo allenatore in panchina pronto ad iniziare un’avventura che si spera possa proseguire il fruttuoso percorso tracciato da Claudio Ranieri. Ultime sfide della stagione, ultimi obiettivi da raggiungere e poi il mercato. La partenza ufficiale della sessione estiva sarà soltanto a luglio ma da settimane ormai le società hanno iniziato a muoversi. Nuovi progetti, nuovi giocatori da acquisire.

Può capitare poi che su un unico obiettivo si concentrino più attenzioni.

Corto circuito Milan e Roma. Il Napoli vince anche sul mercato

Idee nuove, forse non sempre originali, che vanno fatalmente ad incrociarsi con le idee altrui. Un nome sembra far convergere le attenzioni di Milan, Roma e Napoli.

Il nome che pare aver conquistato tutti è quello di Callum James Hudson-Odoi, classe 2000, centrocampista-attaccante inglese del Nottingham Forest. Il contratto con il suo club andrà in scadenza a giugno 2026. Il Nottingham Forest spera ancora che Hudson-Odoi possa rinnovare il suo contratto altrimenti non avrà altra soluzione che metterlo sul mercato la prossima estate per non correre poi il rischio di perderlo un anno dopo a parametro zero. Milan e Roma seguono con attenzione l’evoluzione della situazione del classe 2000 inglese. Ma tra i due litiganti potrebbe godere il terzo incomodo, il Napoli di Antonio Conte.

Siamo soltanto alle schermaglie iniziali. Il triello per Callum James Hudson-Odoi è appena iniziato.