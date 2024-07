Doccia gelata Roma: sta volando in Turchia

Arriva una doccia gelata sul mercato della Roma, con una brutta notizia che vede coinvolta la Turchia e una possibile cessione sfumata

Il lavoro di Ghisolfi è già piuttosto complicato, viste le molte operazioni da dover mettere a segno in poco tempo, ma ora si aggiunge anche un imprevisto che non era considerato. Il ds giallorosso deve fare i conti con un colpo di scena che arriva dal Bosforo.

La Roma è praticamente da ricostruire viste le partenze e i mancati rinnovi dei prestiti, oltre alle scadenze contrattuali. Rispetto alla passata stagione ci saranno probabilmente una decina di volti nuovi alla fine di questo mercato, di cui circa la metà tra gli 11 titolari. Florent Ghisolfi si ritrova di fronte un lavoro davvero improbo e al 17 luglio rischia di essere già in ritardo. Per ora l’ex ds del Nizza ha completato tre acquisti: Sangaré, Le Fee e Ryan. Ancora un po’ pochino per quelle che sono le aspettative di De Rossi e dei tifosi giallorossi. A breve dovrebbe arrivare la punta (En-Nesyri?), grazie anche alla cessione di Aouar in Arabia Saudita, con l’Al-Ittihad che garantirà una cifra attorno ai 12 milioni di euro.

Proprio le uscite sono fondamentali per garantire la liquidità necessaria a completare gli acquisti e dopo il centrocampista algerino c’è da piazzare almeno altri due nomi: Abraham e Karsdorp. Se per Zalewski e Bove si attendono offerte super convincenti per privarsene, sull’inglese e l’olandese pendono motivi di bilancio. Pesando moltissimo di ammortamento andrebbero tagliati il prima possibile (specie il secondo) e questo sta animando le giornate di Ghisolfi, alla ricerca di soluzioni ideali.

Cessione Karsdorp, sfuma l’opzione Trabzonspor: i turchi sono vicini al portoghese Pedro Malheiro

Su Karsdorp sembrava essersi aperta in modo convincente la pista turca, con addirittura due soluzioni possibili: Besiktas e Trabzonspor. Proprio quest’ultimo club aveva mosso passi importanti verso la definizione della trattativa, prima di virare però altrove. Si perché nelle ultime ore, come riportato dal portale Sports Digitale, il Trabzonspor ha virato pesantemente su Pedro Malheiro, 23enne portoghese in forza al Boavista. Il terzino destro ha un valore di circa 4 milioni e sembra essere più conforme ai parametri voluti dal club turco.

Malheiro è considerato una delle stelle del Boavista e anche uno dei giocatori emergenti più interessanti nel suo ruolo. A questo punto per Karsdorp resta solo l’altra pista nel Bosforo, ovvero il Besiktas, nella speranza che anche lì non ci siano ripensamenti.