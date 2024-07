Roma, tra campo e mercato: incontro De Rossi-Friedkin-Souloukou

Non si fermano le mosse della Roma, che stanno progettando le prossime strategie. L’incontro a margine dell’amichevole non è passato inosservato

Tra pochi minuti terminerà la prima sgambata della Roma, che dopo l’iniziale svantaggio ha preso il largo nel corso dell’amichevole contro il Latina. Autrice di una prestazione convincente sotto tanti punti di vista, la compagine giallorossa è riuscita a reagire all’iniziale svantaggio monopolizzando ritmi, occasioni e reti.

Le attenzioni dei giallorossi, però, sono rivolte anche alle manovre di una sessione estiva di calciomercato nella quale Ghisolfi sta imprimendo la sterzata decisiva a non poche trattative. Ecco perché poche ore prima dell’inizio dell’amichevole con il Latina, Ryan e Corbin Friedkin si sono resi protagonisti di un summit con Lina Souloukou, Ghisolfi e il tecnico Daniele De Rossi. Un incontro non casuale che si inserisce in un momento di cruciale importanza nell’evolvere delle strategie della Roma che sul mercato, ad esempio, continua a dare la caccia all’erede di Lukaku ma sta provando a stringere i tempi anche per Soulé, con il cui entourage ha raggiunto un accordo di massima. Al contempo, quello di Friedkin è stato comunque un segnale di vicinanza espresso alla dirigenza, alla squadra e alla guida tecnica. Tra campo e mercato: la nuova Roma sta nascendo.