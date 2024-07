Altro che Abraham: ossessione numero 9 e sorpasso da 30 milioni

Altro che Abraham. Il mercato della Roma continua a ruotare attorno al reparto offensivo. Tra possibili entrate e sicure uscite non ci sono soste.

Manca un mese all’inizio del campionato. Il mercato sta entrando nel vivo un po’ per tutte le squadre. Anche la Roma ha ancora tanto da fare, sia in entrata che in uscita. Vendere per poi reinvestire. Una regola che vale per tanti, anche per la società capitolina.

Perché se i desiderata di Daniele De Rossi hanno nomi importanti tali prospetti non saranno certo a buon mercato e per finanziarli occorrerà anche cedere. La Roma ha già perduto Romelu Lukaku che però non ha portato nulla nelle casse giallorosse essendo arrivato dal Chelsea con la formula del prestito. La cessione di Andrea Belotti al Como ha portato in dote alla società capitolina una cifra pari a 4,5 milioni di euro. Occorrono introiti maggiori e pertanto si devono valutare cessioni di più alto spessore. Tammy Abraham è l’indiziato numero uno a lasciare a breve la Roma e Trigoria. L’attaccante inglese ha voglia di ritornare in Premier League e la Premier League sembra seriamente interessata a riprenderselo. Almeno così si pensava fino a qualche ora fa.

Il Tottenham abbandona la pista Abraham

La scorsa estate il Tottenham è stato protagonista di una cessione eccellente. Sicuramente eccellente per via del nome del calciatore ceduto, il suo centravanti Harry Kane. Vuoi, però, anche per la somma incassata, 100 milioni di euro, versati senza indugio dal Bayern Monaco per acquisire le prestazioni del centravanti della nazionale inglese.

Da un anno a questa parte, però, il club inglese non ha più avuto un attaccante di spessore e di conclamate qualità realizzative. Il Tottenham è alla ricerca di un grande attaccante. Tra i nomi papabili anche quello di Tammy Abraham. Secondo quanto riportato da Football Insider, però, l’obiettivo degli Spurs è decisamente mutato. Jonathan David, centravanti canadese del Lille, classe 2000, rappresenta ora il prospetto perfetto per il club londinese al punto che i contatti con l’entourage del giocatore sono pressoché quotidiani. Il Tottenham ha fretta di chiudere dal momento che sull’attaccante del Lille si sono posati gli ‘insidiosi’ occhi anche del Chelsea e del West Ham. Un affare che si potrebbe concludere per una cifra pari a 30 milioni di euro, decisamente più bassa rispetto alle iniziali richieste del Lille che aveva valutato il suo bomber 40 milioni.