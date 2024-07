Calciomercato Roma, intoppo prima della firma: accordo congelato

Calciomercato Roma, intoppo prima della firma e l’affare per il momento è congelato. Ecco il motivo della frenata. La situazione

Sembrava fatta. E invece non lo è ancora. Almeno sono queste le ultime informazioni che arrivano attorno a quella che era una possibile cessione della Roma. Tutto a posto, tutto sistemato, un doppio addio piazzato da Ghisolfi che avrebbe potuto aiutare le casse giallorosse. Ma serve ancora del tempo e della pazienza.

Le ultime informazioni che sono state riportate dal giornalista Gianluca Longari non lasciano dormire sonni tranquilli il direttore sportivo della Roma. Che dopo aver ceduto in Arabia Saudita Aouar pensava di poter fare lo stesso, nella stessa squadra, con Oliveras.

Calciomercato Roma, la situazione Olivares

Si parlava per il giocatore che l’anno scorso è arrivato in finale Primavera con Federico Guidi di un accordo ormai trovato sulla base di 5-6 milioni di euro sempre l’Al–Ittihad. Sarebbe stato davvero un colpo clamoroso con per la Roma in uscita, visto che parliamo di una plusvalenza netta così come quella che è stata per il franco-algerino. Ma secondo quanto scritto da Longari ancora esiste una trattativa, quindi una cosa che sembrava in chiusura invece lo non è.

Ma il nodo da sciogliere quale sarebbe? Il prezzo del cartellino viene spiegato. Affare non ancora concluso tra la Roma e Al Ittihad per Oliveras. Non c’è ancora accordo per la cifra dell’eventuale trasferimento”. Questo il post su X del giornalista, con la trattativa che quindi va avanti anche nelle prossime ore in attesa di capire se ci sarà la fumata bianca. Per il momento, nonostante tutte quelle che sono state le voci di una stretta di mano in arrivo, o arrivata, l’affare è congelato. E non sappiamo se possa saltare o meno. Ma arrivati a questo punto la sensazione è che comunque, nonostante questo inghippo, possa andare in porto.