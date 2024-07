Calciomercato Roma, pressing per il sì: accordo Ghisolfi

Calciomercato Roma, pressing sul giallorosso per convincerlo ad accettare la destinazione. Ecco quello che potrebbe succedere nelle prossime ore

Ci sono diversi elementi nella Roma che non rientrano nei piani di De Rossi. E Ghisolfi sta cercando di piazzarli tutti. Obiettivo raggiunto con Aoaur che è passato all’Al-Ittihad, la situazione invece è un po’ diversa per un altro giocatore. Per il quale, però, una soluzione si potrebbe trovare presto.

Parliamo di Rick Karsdorp, difensore olandese che ormai sappiamo benissimo ha finito il suo tempo dentro la Roma. Il giocatore, dopo quell’erroraccio contro il Bayer Leverkusen in Europa League nella semifinale d’andata, è uscito totalmente dai radar di Daniele De Rossi. E dai radar della Roma ovviamente, che spera di piazzarlo in questa sessione di mercato, e precisamente in Turchia.

Calciomercato Roma, pressing su Karsdorp

Da un paio di giorni a questa parte il presidente del Trabznospor ha ufficialmente fatto sapere che Meunier ha deciso di esercitare quella clausola unilaterale che aveva sul proprio contratto per lasciare i turchi. Per coprire quel buco proprio questa società starebbe facendo pressione per venire a prendere Karsdorp dalla Roma. Una situazione che, quindi, potrebbe avere degli sviluppi anche in tempi brevi. Si sta cercando, si legge, di convincere il giocatore.

Non si conoscono al momento quelle che potrebbero essere le cifre dell’operazione, ma la Roma potrebbe anche accettare tra i 3 e i 5 milioni di euro per chiudere la pratica e lasciarsi alle spalle l’esperienza con l’olandese. E risparmiare, anche, i soldi dell’ingaggio. Insomma, una situazione da tenere sotto la lente d’ingrandimento nelle prossime ore. O al massimo nelle prossime settimane, soprattutto se ci dovesse essere un’accelerata del club turco. Da segnalare che un po’ di tempo fa anche l’Aek Atene aveva fatto un sondaggio per Karsdorp, ma poi la cosa era finita lì senza sbocchi. La notizia è stata riportata dal giornalista Nicolò Schira.