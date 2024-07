Conte inguaia la Juventus: la Roma gode due volte

Giungono novità scottanti sull’avvenire di Federico Chiesa. La Juve di Giuntoli osserva con attenzione le notizie di mercato

Il futuro di Federico Chiesa appare realmente avvolto in un massiccio velo di mistero, a causa delle numerose voci che si sono accavallate nel corso delle scorse settimane. Tuttavia, pare che sia comparso uno squarcio piuttosto generoso nel velo sopracitato, da cui sarebbe possibile osservare parte dei retroscena che stanno caratterizzando la questione Chiesa. Il talento bianconero difficilmente conserverà il suo armadietto alla Continassa, dove sembrerebbe non essere particolarmente apprezzato dall’entrante Thiago Motta.

Il nuovo tecnico bianconero avrebbe infatti manifestato alcune perplessità rispetto alle caratteristiche del numero 7, poco affini a quanto richiesto dal sistema di gioco desiderato dall’ex centrocampista dell’Inter. Il figlio d’arte ex Fiorentina non sarebbe sufficientemente dotato sul piano tecnico per la costruzione delle raffinate trame offensive richieste da Motta e, di conseguenza, l’addio ad un anno dalla scadenza del contratto appare come l’unica opzione plausibile. Ora tuttavia giungono notizie di particolare rilievo in merito alle possibilità destinazioni del numero 14 azzurro.

Il Napoli di Conte non è più interessato a Chiesa

Nelle ultime settimane il talento bianconero ha più volte fatto presente come la permanenza nel bel paese sia piuttosto prioritaria, al pari della partecipazione alla Champions League 24/25. Tuttavia per Chiesa difficilmente si potrà avere la moglie ubriaca e la botte piena, dato che, sino ad oggi, le uniche due società che hanno manifestato vivo interesse nei suoi confronti sono state il Napoli e la Roma.

Recentemente è tuttavia giunto un nuovo inaspettato sviluppo riguardante le volontà dei vertici partenopei: difatti, secondo quanto riportato dalla redazione di Cronache di Spogliatoio, pare che il Napoli di Antonio Conte non sia più realmente interessato all’esterno della Vecchia Signora.

Ecco dunque che i giallorossi di Ghisolfi rappresenterebbero l’unica opzione concreta per rimanere nello stivale. In tal caso Chiesa dovrebbe rinunciare per almeno un anno alla tanto agognata Champions League, ma si troverebbe al centro di un progetto in fase di costruzione, in cui le sue caratteristiche coinciderebbero con particolare precisione a quanto desiderato dal tecnico capitolino.