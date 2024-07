Dalla Premier League alla Roma: colpo targato Friedkin

Dalla Premier League alla Roma, il colpo lo piazzano i Friedkin secondo le informazioni che arrivano dal Brasile. Ecco la situazione

Nei giorni scorsi, prima che l’attenzione si concentrasse su Chiesa e soprattutto su Soulé, si è parlato di un interesse della Roma nei confronti di un elemento che nel corso dell’ultima Coppa America ha fatto benissimo con la maglia della propria nazionale.

Il profilo è quello del centrocampista del Palmeiras Richard Rios, colombiano, classe 2000, sul quale nei giorni scorsi si era mosso anche il Villarreal. Ma l’offerta degli spagnoli è stata rifiutata e poi c’è stato anche l’interesse del Fulham, che sembrava essere in vantaggio. La novità, secondo quanto riportato da uol.com.br è che l’asta si potrebbe anche allargare, visto che i brasiliani avrebbero già ricevuto altre due offerte, sempre dall’Inghilterra.

Calciomercato Roma, offerta Everton per Rios

Parliamo in questo caso di Leicester e soprattutto Everton. E perché soprattutto? Perché sappiamo benissimo che i Friedkin, proprietari della Roma, hanno deciso di prendersi il club inglese e che mancherebbero solamente i dettagli per definire in maniera ufficiale l’operazione. In Italia, Rios, non è stato accostato solamente alla Roma, ma anche alla Juventus, legandolo alla quasi sicura uscita di Arthur che non rientra nei piani di Thiago Motta.

Rios ha disputato una grande Coppa America con la maglia della Colombia, arrivando in finale e perdendo solamente contro l’Argentina, abbattuti di un gol di Lautaro Martinez. Ha una clausola rescissoria, ricordiamo, di 30 milioni di euro, e quei soldi il Palmeiras li vorrebbe prendere tutti. Vedremo se sarà così oppure se abbasserà le proprie pretese. Ma di certo non più di tanto. Ma la Roma sul giocatore un pensiero sicuramente ce lo ha fatto, anche se la concorrenza della Premier è decisamente forte e importante.