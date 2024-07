Il nuovo bomber lo decide Mou: contratto pronto e contropiede Roma

Calciomercato Roma, 30 milioni e bomber ‘scontato’ dai rossoneri: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Proseguono i lavori di ristrutturazione della squadra a Trigoria, con Ghisolfi e il suo team che operano intensamente per assicurare concrete e ben mirate novità a Daniele De Rossi. Lo svolgimento dell’Europeo e la necessità di rispettare i parametri finanziari sono state certamente discriminanti di questa campagna acquisti, che continua a vedere la Roma sulle tracce di plurimi elementi.

La strategia rimane quella finalizzata alla ricerca di un equilibrio tra le richieste di De Rossi e le opportunità economiche imposte alla società, che affronta un’altra estate senza i proventi della Champions League. Tuttavia, il maggior margine di manovra concesso ai Friedkin rispetto al passato potrebbe riflettersi in scelte e approdi altisonanti, legati ad elementi ben noti e importanti, fino a questo momento rientranti soprattutto tra le fila degli aneliti principali per il rinforzo dell’attacco.

Calciomercato Roma, 30 milioni e possibile sconto per David

Un’attenzione particolare è rivolta, infatti, al reparto offensivo, dove la scorsa stagione De Rossi ha puntato su Lukaku e sulla qualità di Dybala, uno dei pilastri della squadra capitolina quando in forma. Attualmente, il piano della Roma continua ad essere relativo alla permanenza e alla centralità dell’argentino, al quale gli addetti ai lavori cercheranno di assicurare valevoli colleghi di reparto.

Nomi come quelli di Chiesa o Soulé sono sicuramente caldissimi e destinati ad attirare le attenzioni principali anche nel corso delle prossime ore e giorni, potenzialmente foriere di grandi cambiamenti e novità. La ricerca di un nuovo centravanti, però, non può passare in secondo piano, come ben ci ricordano i continui aggiornamenti su profili e nomi quali quello di Alexander Sorloth o, ancora, di En-Nesyri.

A questa coppia di profili, però, va aggiunto anche il nome di Jonathan David, finito già nel recente passato nel mirino della Roma e, più in generale, della Serie A. Il canadese del Lille è valutato circa 30 milioni di euro, ma il contratto in scadenza nel 2025 potrebbe portare i rossoneri francesi a rivalutare le proprie pretese, alleggerendo la richiesta iniziale. A fare il punto della situazione è Gianluca Di Marzio, che ha riferito come il calciatore del Lille possa tornare a interessare concretamente, alla luce delle difficoltà riscontrate per En-Nesyri.

Quest’ultimo è il preferito di De Rossi, ma il Fenerbahce confida di chiudere l’affare entro le prossime 48 ore, facendo leva sulla consapevolezza di aver proposto al giocatore l’offerta economicamente più vantaggiosa, di circa 6 milioni di euro.