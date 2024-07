Ultimatum Roma e rilancio Mourinho: fuori il bomber in 24 ore

Giungono nuove succulenti novità in merito ad uno degli affari più chiacchierati degli scorsi giorni in casa Roma

La sessione estiva del calciomercato della Roma di Daniele De Rossi e Florent Ghisolfi è pronta a ribaltare da cima a fondo quanto svolto da Tiago Pinto e José Mourinho nelle scorse stagioni.

Le esigenze manifestate dal Comandante di Ostia sono naturalmente ben differenti da quelle dello Special One e Florent Ghisolfi sembra averlo compreso sin dal primo istante. Basti pensare ai nomi segnati sul taccuino del direttore tecnico d’oltralpe, su cui compaiono calciatori tendenzialmente dotati di spiccate qualità tecniche o particolare propensione alla verticalità offensiva.

Fulgidi esempi sono l’acquisto di Enzo Le Fée – raffinato e versatile centrocampista dalla tecnica sopraffina, ma anche propenso al sacrificio in fase di copertura – e il particolare interesse manifestato nei confronti di Matias Soulé, il quale, nel corso della stagione appena conclusasi, ha dimostrato di essere tra i calciatori più tecnici dell’intera lega.

Con l’affare Soulé che prosegue tra offerte della Roma, assensi del fuoriclasse argentino e rifiuti di Giuntoli & co. (Il quale vorrebbe ricavare quantomeno 30 milioni di euro dal fantasista classe 2003), i vertici capitolini devono necessariamente rivolgere le proprie attenzioni alla questione centravanti.

Il Fenerbahce non si arrende: nuova offerta a En Nesyri. La risposta definitva entro oggi

Il tempo stringe e, mentre il resto della Serie A (vedi il Milan con Alvaro Morata) si aggiudica alcuni degli elementi precedentemente orbitati intorno al pianeta Roma, i giallorossi si ritrovano con l’impellente necessità di portare all’interno del centro sportivo Fulvio Bernardini più di un centravanti.

La partenza di Big Rom, il mancato riscatto di Sardar Azmoun e il continuo corteggiamento tra Tammy Abraham, il Milan e svariati club della Premier League, mettono alle strette i vertici capitolini, che nel corso delle prossime ore dovranno necessariamente fornire aggiornamenti di rilievo sui calciatori in entrata.

Eleonora Trotta e Daniele Trecca di calciomercato.it, proprio in merito alla questione centravanti, hanno svelato alcuni retroscena relativi all’affare En Nesyri, ovvero il nome che negli scorsi giorni appariva più vicino a vestire i panni giallorossi.

Se fino a poche ore fa pareva che il gigante marocchino (192 centimetri) avesse definitivamente scelto tra il Fenerbahce di Mou e la Roma di DDR, rifiutando perentoriamente i turchi, nel corso della giornata di ieri i turchi avrebbero recapitato una nuova offerta al Siviglia (Matteo Moretto parla di 12 milioni di euro), in grado di far vacillare le apparenti certezze del classe ’97. I giallorossi stanno dunque monitorando la situazione, ma la sentenza definitiva non dovrebbe farsi attendere oltre la giornata odierna.