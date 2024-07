Annuncio argentino, UFFICIALE: ha scelto la Roma

Annuncio argentino UFFICIALE: il giocatore ha scelto la Roma nonostante le offerte che gli sarebbero arrivare dall’Arabia Saudita. Ecco le parole

Nei giorni scorsi si è molto parlato di quello che potrebbe essere il futuro di Leandro Paredes: il centrocampista, adesso in vacanza dopo aver trionfato in Coppa America, sarebbe stato attratto dalle sirene arabe, soprattutto per quella pioggia di milioni di euro che chi va a giocare da quelle parti riesce a percepire.

Al momento non si è mai parlato di una possibile trattativa, ma solamente voci che hanno messo un po’ di pepe dentro Trigoria. Però, però, proprio ieri, Paredes ha presentato il suo nuovo vino e ha detto senza girarci troppo intorno quello che vuole fare nelle prossime stagioni. Non ci sono spazi per dubbi o per commenti.

Annuncio ufficiale, le parole di Paredes

Paredes ha parlato del suo futuro alla presentazione del suo nuovo vino, così come raccontato proprio oggi dal Corriere dello Sport. “Ho un contratto e sono molto molto felice a Roma“. E sul vino che prende si chiama La Mia Vittoria, il centrocampista argentino ha spiegato: “Ho scelto questo nome per via del nome di mia figlia e per quello che ho dovuto realizzare a livello sportivo nei club e con la Nazionale Argentina. Ho scelto questa cantina perché rappresenta quello che per me è il tema della famiglia, e l’opzione migliore”.

“No, non penso di dedicarmi a questo quando smetterò. Lo uso come hobby, sono venuto qui per conoscere il processo del vino, il progetto è di famiglia, mia sorella vive qui ed è qualcosa che le piace. Speriamo di poter continuare così”. Debutto immediato inoltre per Paredes, visto che domani questa sua nuova creazione sarà servita al matrimonio di Paulo Dybala e di Oriana Sabatini.