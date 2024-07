Infortunio Abraham e Bove: l’esito degli esami e la data del rientro

Nella prima amichevole della Roma sono stati assenti per infortunio sia Tammy Abraham che Edoardo Bove. Ecco l’esito degli esami strumentali e la data del rientro in campo.

I due grandi assenti nel primo test amichevole della Roma sono stati Tammy Abraham ed Edoardo Bove. I calciatori hanno saltato la sfida contro il Latina, vinta da squadra guidata da Daniele De Rossi per 6-1. Ecco l’esito degli esami strumentali svolti in casa giallorossa dopo lo stop dei due calciatori, sui quali suonano forte anche le sirene del calciomercato estivo in uscita da Trigoria.

Mentre si accendono gli scenari del mercato estivo per Florent Ghisolfi, a caccia di rinforzi in tanti reparti per Daniele De Rossi, arriva il doppio verdetto intorno agli infortuni di Tammy Abraham ed Edoardo Bove. I due calciatori hanno saltato il primo test amichevoli contro il Latina, che ha visto l’esordio bagnato con gol per il nuovo arrivato Enzo Le Fèe, oltre alle reti di Dybala, Solbakken e di Pisilli e Graziani (autore di una doppietta). Lo stop dei due calciatori è stato deciso in via precauzionale dallo staff tecnico e sanitario giallorosso, ora arriva il doppio sospiro di sollievo per Daniele De Rossi.

Infortunio Abraham e Bove, doppio sospiro di sollievo Roma: nessuna lesione

Il centravanti inglese aveva accusato un problema al muscolo obliquo addominale destro, ma non è stata evidenziata nessuna lesione dagli esami svolti, come scrive l’edizione odierna de Il Romanista.

uone notizie anche per Edoardo Bove, il centrocampista giallorosso è stato frenato da un semplice affaticamento muscolare ed è già tornato a lavorare parzialmente in gruppo. Entrambi dovrebbero quindi essere a disposizione di DDR per il prossimo impegno amichevole, il 22 luglio sul campo del Kosice. Sullo sfondo per entrambi restano le sirene del calciomercato estivo in uscita, per il centravanti c’è sempre la pista Milan, mentre il centrocampista resta attenzionato dalla Fiorentina in Serie A. Di sicuro gli ultimi due infortuni non ostacoleranno le trattative future in uscita da Trigoria.