Formazioni ufficiali Roma-Latina: non solo Abraham, nuova assenza last minute

La Roma sta per scendere in campo contro il Latina, ma per Daniele De Rossi non ci sono delle buone notizie.

Finalmente, dopo quasi due mesi, la Roma di Daniele De Rossi sta per tornare in campo. I giallorossi, infatti, tra meno di un’ora sfideranno il Latina (squadra di Serie C) nella prima amichevole estiva di questo precampionato.

Dopo essersi ritrovato dieci giorni fa a Trigoria, quindi, il gruppo di Daniele De Rossi sta per disputare la prima gara stagionale. Tuttavia, oltre a Tammy Abraham, il tecnico giallorosso deve fare a meno di un altro calciatore per la sfida contro il Latina.

Amichevole Roma-Latina, out Edoardo Bove per un lieve affaticamento muscolare

Edoardo Bove, infatti, non scenderà in campo per lieve affaticamento muscolare. Daniele De Rossi, di fatto, ha lasciato fuori il centrocampista a scopo precauzionale, proprio per evitare ulteriori problemi fisici. Ma andiamo a vedere le due formazioni che schiererà l’allenatore capitolino nei due tempi della sfida contro il Latina:

Roma, primo tempo (4-3-3): Boer; Sangaré, Smalling, Ndicka, Angelino; Pisilli, Le Fée, Baldanzi; Joao Costa, Dybala, Solbakken.

Roma, secondo tempo (4-3-3): Svilar; Feola, Golia, Plaia, Reale; Levak, Darboe, Graziani; Almaviva, Sugamele, Cherubini.