Sostituto di Soulé con la clausola: la Juve sblocca la Roma

Sostituto di Soulé con la clausola, prezzo folle e Roma sbloccata dalla Juventus. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Matias Soulé è certamente uno dei nomi più chiacchierati di questo calciomercato estivo, non solo in casa Juventus ma anche e soprattutto tra le fila di una Roma che continua a dover fare i conti con le necessità di miglioramento della squadra di De Rossi. Quest’ultimo ha ben presto palesato una certa attenzione verso nobili profili di qualità, in grado di arricchire le imprevedibilità e le capacità offensive del proprio scacchiere, che resta però perfettibile anche in difesa e in altri reparti.

La Roma ha mostrato un forte interesse per l’argentino, che ha brillato durante la sua stagione al Frosinone e che sta rappresentando in questa fase il nome più caldo, soprattutto in seguito al raffreddamento di una pista Federico Chiesa che non entusiasma più come un tempo, soprattutto a causa dell’atteggiamento attendista e non totalmente convincente del numero 7 bianconero.

Sostituto di Soulé con la clausola, Oyarzabal costa carissimo

In casa Roma, ovviamente, ciò che interessa maggiormente è la possibilità di arrivare al talentuoso esterno argentino quanto prima. Da Trigoria, come noto, è arrivata un’offerta superiore ai 25 milioni di euro, non ancora ritenuta congrua da una Juventus altresì conscia dell’accordo tra la Roma e lo stesso giocatore.

Tra le fila bianconere, intanto, continuano a interessare tanti altri aspetti relativi soprattutto ad eventuali modifiche in un attacco che, ora come ora, potrebbe, appunto, veder presto partire elementi di grande qualità come i più volti citati Chiesa e Soulé. In una fase caratterizzata dai freschi arrivi di Douglas Luiz e Thuram, unitamente al recente ‘scippo’ ai danni dell’Inter per Cabal, dalla Spagna rimbalza un nome non poco altisonante, potenzialmente legabile proprio anche allo stesso scenario Soulé.

Si tratta di Mikel Oyarzabal, autore del gol vittoria della Spagna nella Finale dell’Europeo contro l’Inghilterra e legato alla Real Sociedad fino al 2028. Da capitano, Oyarzabal avrebbe già lasciato intendere di non voler lasciare il proprio club, il quale, a propria volta, avanza pretese a dir poco importanti per una sua cessione. Lasciarlo andar via, infatti, dovrebbe significare assecondare le richieste rasentanti il valore della clausola rescissoria presente nel suo contratto, attestantesi sui 75 milioni di euro.