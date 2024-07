Telenovela En-Nesyri finita, è arrivato l’annuncio UFFICIALE

Telenovela En-Nesyri finita: in queste ore è arrivato l’annuncio ufficiale del club dopo un’assenza che a molti pare un indizio di mercato. Cos’è successo

Al centro delle trattative di mercato, e anche nei pensieri della Roma, En-Nesyri, attaccante del Siviglia che è in uscita visto che il suo contratto scade il 30 giugno del 2025, è in attesa di capire verso quale direzione partire. Il suo futuro lui non lo conosce ancora, ma delle novità potrebbero arrivare anche nella giornata di oggi.

Sì, perché come vi abbiamo raccontato gli andalusi dovranno rispondere entro la giornata all’offerta del Fenerbahce di Mourinho che vorrebbe il giocatore: si parla di 25 milioni di euro circa compresi i bonus. Insomma, una buona somma che il Siviglia sta prendendo in considerazione.

Annuncio ufficiale del Siviglia su El-Nesyri

E c’è una novità, così come riportato dal portale spagnolo eldesmarque.com. El-Nesyri questa mattina non ha preso parte all’allenamento con i compagni. Ufficialmente per un problema muscolare, così come da comunicato del club: “Youssef En-Nesyri, che è tornato con il resto dei suoi compagni di squadra due giorni fa, non ha preso parte a causa di un leggero sovraccarico al bicipite femorale sinistro”.

Ma molti, anche il sito citato prima, non sembrano proprio convinti di questo. Di mezzo senza dubbio, visto che ieri pomeriggio il giocatore si è allenato regolarmente, ci sarebbe anche questa situazione del mercato che si potrebbe sbloccare da un momento all’altro. E insomma, sono ore caldissime per conoscere il futuro del giocatore e capire se la Roma potrà affondare il colpo, qualora lo volesse, oppure andare su David del Lille, che è rispuntato nella serata di ieri, o di Sorloth del Villarreal, quello che al momento sembra comunque il preferito da Daniele De Rossi per le sue caratteristiche fisiche.