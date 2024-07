Accordo per il centravanti, affare chiuso: la Roma gode due volte

Calciomercato Roma, doppio sospiro di sollievo e affare chiuso per 15 milioni di euro. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La questione centravanti continua a rappresentare una delle più calde in casa Roma, alla luce della pesante ma da tempo prevedibile uscita di Romelu Lukaku, desinato a lasciare nella capitale un ricordo solamente annuale. Il belga, salvo clamorosi scenari, non tornerà alla corte di De Rossi, alla luce delle pesanti richieste di riscatto da parte del Chelsea e, più in generale, di una serie di condizioni che parrebbero poterlo destinare al nascente Napoli di Antonio Conte.

La Roma, dal proprio canto, è da non meno tempo attenta e vigile alle numerose possibilità offerte dal calciomercato per assicurare a De Rossi un valido e qualitativo erede del belga, prelevabile alle giuste condizioni di un progetto su scala triennale e costruito sul sostrato della ben nota sostenibilità. I nomi fin qui emersi, come si ricorderà, rispondono ad una serie diversa di caratteristiche e qualità: da En-Nesyri a Sorloth, passando per il fresco ritorno di fiamma Retegui o l’ormai svanito Mikautatdze.

Dallinga al Bologna fa depennare due nomi: intreccio En-Nesyri-Retegui con la Roma

Come tanti esempi del passato più e meno recente ci insegnano, le campagne acquisti sono spesso costruite anche su incastri e scenari desinati a intersecarsi tra di loro in modo più o meno dinamico e aspettato. Proprio sulla questione centravanti, le recenti evoluzioni parrebbero poter andare in questa direzione, con le ultime novità in casa Bologna che, per certi versi, si legano doppiamente al mondo Roma.

Come accennato, in queste ultime ore si era parlato nuovamente della possibilità Retegui tra le fila giallorosse, dopo gli accostamenti precedenti al suo arrivo al Genoa, mai svaniti del tutto anche dopo l’approdo dell’italiano in Serie A. Le pretendenti, come noto, non mancherebbero, ma la chiusura imminente di una trattativa in casa Bologna parrebbe poter quantomeno permettere di depennare il nome di una possibile competitor.

I felsinei, dopo il pesante ma ben atteso e fruttuoso economicamente addio a Zirkzee, sarebbero ormai vicinissimi all’ingaggio di Thijs Dallinga, centravanti classe 2000 che si appresta a sposare il neonato progetto di Italiano dopo la bellissima e inattesa parentesi Thiago Motta. Bologna e Tolosa hanno raggiunto un accordo sulla base di 15 milioni di euro più bonus. Un doppio sospiro di sollievo (se di tale si può parlare) in casa Roma.

Da un lato, infatti, il Bologna era stato segnalato recentemente sul su citato Retegui; dall’altro, seppur in sordina rispetto ad un’insidia come il Fenerbahce, i gialloblù avevano palesato qualche attenzione anche per En-Nesyri, per il quale avrebbero potuto rappresentare una discriminante in grado di complicare ulteriormente lo scenario in casa Roma, dove il centravanti marocchino del Siviglia pare comunque destinato a non arrivare.