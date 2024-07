Accordo totale per il bomber e annuncio ufficiale: firma in 48 ore

Calciomercato Roma, accordo trovato tra i club ma il giocatore temporeggia ancora. E scatta l’ultimatum ufficiale

Accordo trovato e addio Roma. Anche se non è del tutto detta l’ultima parola. Perché se tra i due club non ci sono problemi, l’attaccante che pure i giallorossi hanno messo nel mirino sta puntando i piedi. Ed è scattato anche l’ultimatum.

Allora: secondo quanto scritto da Gianluca Di Marzio tra il Siviglia e il Fenerbahce sarebbe stato trovato l’accordo per il passaggio del marocchino dalla Spagna alla Turchia alla corte di Mourinho. Ma En-Nesyri non ha dato l’ok, perché lusingato dalla Roma. Che però non si è spinta oltre la somma che i turchi hanno messo sul piatto. E questa situazione non sta piacendo da quelle parti, perché secondo quanto scritto dai cgtnturk.com, sarebbe scattato l’ultimatum. Certo, secondo quanto scritto invece dal giornalista Maximo Ramirez che segue le vicende del Siviglia, ci sarebbe l’accordo anche con il giocatore.

Calciomercato Roma, ultimatum del Fenerbahce

Il presidente del Fenerbahce avrebbe 48 ore al giocatore per decidere, altrimenti i gialloneri mollerebbero la presa andando verso altri obiettivi. Questa è la situazione al momento e indicare come potrebbe andare a finire è qualcosa che va oltre l’immaginazione. Potrebbe succedere di tutto, anche nello spazio di pochissimi minuti perché se En-Nesyri dovesse dare l’ok al trasferimento allora tutto sarebbe completato, con la Roma che dovrebbe virare verso altri lidi, con Sorloth e David che rimangono comunque nel mirino.

“La nostra pazienza sta finendo” ha detto il presidente del Fenerbahce Ali Koc, cercando di mettere pressione al giocatore che il Siviglia vuole cedere. Ma En-Nesyri aspetta il rilancio giallorosso, che chissà, forse potrebbe arrivare o forse no. Ma nel frattempo sta facendo perdere la pazienza ai turchi. “Siamo pronti – ha chiuso il massimo dirigente – a prendere in considerazione le opzioni A-B-C-“. Sì, il Fenerbahce ha alzato la posta in gioco e vuole chiudere velocemente.